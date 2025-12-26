Chanyeol veröffentlicht Remake eines „Winter Sonata“-OST

ⓒ SM Entertainment

EXO-Mitglied Chanyeol präsentiert ein Remake eines bekannten Drama-Soundtracks. Am 24. Dezember um 18 Uhr veröffentlicht er den Song „From the Beginning Until Now“ über verschiedene Online-Musikplattformen. Der Song ist eine Neuinterpretation des Hauptthemas der beliebten Serie „Winter Sonata“.





Das Remake entstand im Rahmen eines Projekts zum 20. Jubiläum des Beginns der „koreanischen Welle“. Das Original wurde vom Sänger Ryu gesungen und ist für seine klare Pianomelodie bekannt. In der neuen Version verbindet sich diese Grundlage mit Chanyeols Stimme, wodurch der emotionale Charakter des Songs stärker hervorgehoben wird.





Mit diesem Projekt zeigt Chanyeol eine ruhige und gefühlvolle Seite als Solokünstler. Da der Song eng mit zentralen Szenen der Serie verbunden ist, richtet sich die Neuauflage sowohl an langjährige Fans des Dramas als auch an neue Hörer. Die musikalische Leitung übernahm Park Jeongwon, der bereits beim Original als Music Director tätig war. Das Arrangement kombiniert Klavier, Streicher, akustische Gitarre und Schlagzeug zu einem dichten Klangbild.





Das Jubiläumsprojekt umfasst weitere Neuinterpretationen bekannter Drama-Songs. Die Veröffentlichungen der beteiligten Künstler erscheinen schrittweise im Laufe des Winters.