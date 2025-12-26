KATSEYE rücken in den Billboard Charts vor

ⓒ HYBE UMG

Die Girlgroup KATSEYE, die das Ergebnis der Zusammenarbeit von HYBE und Geffen Records ist, bestätigt ihre stabile Präsenz auf dem US-Musikmarkt. Laut der am 23. Dezember veröffentlichten Billboard Charts belegt ihre zweite EP „BEAUTIFUL CHAOS“ in der aktuellen Ausgabe Platz 32 der Billboard 200. Damit verbesserte sich das Album im Vergleich zur Vorwoche um drei Ränge und ist seit 25 Wochen durchgehend in der Hauptalbumliste vertreten. Zuvor hatte die EP mit Platz vier ihre bisher höchste Position erreicht.





Angesichts der starken Konkurrenz während der Feiertage zu Weihnachten und zum Jahreswechsel gilt das Ergebnis als bemerkenswert. Auch die Single „Gabriela“ hält sich beständig in den Charts. Der Song rangiert in dieser Woche auf Platz 60 der Billboard Hot 100 und ist dort seit insgesamt 22 Wochen gelistet. Zusätzlich hält sich der Titel auf Platz neun der Pop Airplay Charts und bleibt damit seit zwei Wochen in den Top Ten.





International verzeichnet „Gabriela“ ebenfalls konstante Platzierungen. In den Billboard Global 200 liegt der Song auf Platz 57, während er in der Kategorie Global ohne USA Rang 41 erreicht. KATSEYE demonstrieren damit ihre wachsende Reichweite über Nordamerika hinaus. Die Gruppe debütierte im vergangenen Jahr in den USA und wird beim Coachella Festival im kommenden April auftreten.