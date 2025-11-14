Teil 39: Literatur-Nobelpreisträgerin Han Kang

Han Kang – erste asiatische Autorin mit dem Nobelpreis für Literatur Im Jahr 2024 erhielt die Schriftstellerin Han Kang als erste asiatische Autorin den Nobelpreis für Literatur. Ihre Werke, darunter Menschenwerk und Unmöglicher Abschied, die sich mit Tragödien der koreanischen Geschichte befassen, wurden dafür gewürdigt, Fragen der menschlichen Würde und des Erinnerns in eine poetische Sprache zu überführen und so breite Resonanz in der internationalen Literaturszene zu finden. Diese Auszeichnung gilt über die individuelle Leistung hinaus als ein Ereignis, das die internationale Stellung der koreanischen Literatur sichtbar gemacht hat.





Nobelpreisverleihung für Literatur 2024, die Schriftstellerin Han Kang

ⓒ KBS

Han Kangs literarische Welt Han Kang erregte 1993 mit dem Gedicht Winter in Seoul erstmals Aufmerksamkeit und debütierte literarisch mit der Kurzgeschichte Der rote Anker. In Werken wie Die Vegetarierin, Griechischstunden und Der Wind weht, geh fort erforschte sie Gewalt, Schweigen und seelisches Leid des Menschen. Die Vegetarierin, das die Entscheidung einer Frau, Gewalt zu verweigern, in Symbolen und Allegorien entfaltet, wurde 2016 mit dem Man Booker International Prize ausgezeichnet. Kennzeichnend für Han Kangs Schreiben sind eine zurückgenommene, verdichtete Sprache und ein poetischer Stil, der von Pausen und Leerstellen lebt.





Der Schriftsteller Han Seung-won, Vater von Han Kang; Han Kang bei der Verleihung des Man Booker International Prize 2016; die Übersetzerin Deborah Smith

ⓒ KBS

Der mit dem Man Booker International Prize ausgezeichnete Roman „Die Vegetarierin“

ⓒ KBS

Vor Han Kang – die Stellung der koreanischen Literatur auf der Weltbühne Schon vor Han Kang wurde koreanische Literatur kontinuierlich im Ausland vorgestellt. Werke von Hwang Sok-yong, Shin Kyung-sook und Kim Young-ha erschienen in Übersetzungen und fanden internationale Leser. Der Dichter Ko Un und der Romancier Hwang Sok-yong wurden in ausländischen Medien und der Kritik zeitweise auch als aussichtsreiche Kandidaten für den Literaturnobelpreis genannt. Dennoch blieb die koreanische Literatur aufgrund von Grenzen in Übersetzung und Distribution lange Zeit eine „periphere Literatur mit Potenzial“.





Literaturübersetzungsinstitut Korea

ⓒ KBS

Die Ära der K-Literatur nach Han Kang Nach Han Kangs Nobelpreisverleihung hat die koreanische Literatur auf dem Weltmarkt eine deutliche Veränderung erfahren. Autorinnen und Autoren wie Bora Chung und Kim Hyesoon erhalten internationale Literaturpreise und Aufmerksamkeit bei ausländischen Verlagen; in einigen Buchhandlungen und auf internationalen Literaturveranstaltungen werden eigene „K-Literatur“-Sektionen oder Programme ausgebaut. Unterstützt durch das Literature Translation Institute of Korea, eine mehrsprachige Übersetzungsinfrastruktur und die weltweite Popularität von K-Content insgesamt stärkt die koreanische Literatur ihre Präsenz auf der globalen Bühne. Han Kangs Auszeichnung gilt als der entscheidende Auslöser für die volle Entfaltung der Ära der K-Literatur.





Die Dichterin Kim Hyesoon (links),

die Schriftstellerin Bora Chung mit „Der Fluch des Hasen“ (rechts)

ⓒ KBS