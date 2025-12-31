TXT überschreiten mit „Beautiful Strangers“ 100 Millionen Streams

ⓒ Big Hit Music

Die Boygroup Tomorrow X Together hat einen weiteren enormen Streaming-Erfolg erreicht. Der Song „Beautiful Strangers“ überschritt am 27. die Marke von 100 Millionen Abrufen auf Spotify. Damit verzeichnet die Gruppe ihre 18. offiziell veröffentlichte Single mit jeweils mehr als 100 Millionen Streams.

„Beautiful Strangers“ aus dem Album „The Name Chapter: TOGETHER“ verbindet eine verträumte Klaviermelodie mit markanten Synthesizer-Klängen und ist dem Trap-Hip Hop zuzuordnen. Inhaltlich erzählt der Song von Menschen, die gerade durch ihre Andersartigkeit eine besondere Schönheit ausstrahlen.

Das Album erzielte bereits kurz nach der Veröffentlichung starke Ergebnisse. Mit über 1,76 Millionen verkauften Einheiten in der ersten Woche setzte es ein deutliches Zeichen. In den USA stieg „The Name Chapter: TOGETHER“ auf Platz drei der Billboard 200 ein und hielt sich vier Wochen in der Hauptalbumliste.

Auch in den Jahrescharts bleibt Tomorrow X Together präsent. In den Billboard Year End Charts 2025 erscheint die Gruppe in mehreren Kategorien, darunter Top Album Sales. In Japan schafften es mehrere Veröffentlichungen der Gruppe in die Oricon Jahrescharts.