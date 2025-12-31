Epik High schließen Jahresendkonzerte in Seoul ab

ⓒ Hours Entertainment



Die Hip Hop Gruppe Epik High hat ihre diesjährigen Jahresendkonzerte erfolgreich beendet. Vom 25. bis 28. Dezember trat das Trio in der Ticketlink Live Arena in Seoul auf und gab insgesamt vier Shows vor ausverkauftem Publikum.

Bei der Bühneninszenierung verzichtete man weitgehend auf sichtbehindernde Elemente und ermöglichte eine klare Sicht auf das Geschehen. Über rund 150 Minuten präsentierten Epik High ein durchgängiges Live-Programm ohne längere Pausen.

Das Konzert wurde begonnen mit den Songs „Acceptance Speech“, „Dear TV“ und „Encore“. Mit „Born Hater“ steigerten die Mitglieder anschließend die Dynamik und leiteten den Hauptteil der Show ein. Bekannte Titel wie „Love Love Love“, „Fan“, „One Minute One Second“, „One“, „Umbrella“ und „Fly“ sorgten für lautstarke Reaktionen aus dem Publikum. Ruhigere Stücke wechselten sich mit energiegeladenen Songs ab und bestimmten den abwechslungsreichen Verlauf des Abends.

Jede Show bot zudem einen besonderen Gastauftritt. Younha, Davichi, Lee Juck und Park Jung Hyun standen an den jeweiligen Abenden gemeinsam mit Epik High auf der Bühne. Im Zugabenteil bezog die Gruppe das Publikum aktiv ein und wählte Songs spontan nach Reaktionen vor Ort aus.