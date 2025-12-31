Zum Menü Zum Inhalt

Korean
Deutsch

Heize veröffentlicht neue Single zum Jahresende

2025-12-31

Unterwegs mit Musik

ⓒ P NATION
Die Sängerin Heize setzt ihre Aktivitäten zum Jahresende fort und kündigt eine neue digitale Single an. Wie ihre Agentur P Nation am 30. mitteilte, erscheint der Song „Even if“ am 31. um 18 Uhr auf den gängigen Musikplattformen. Gleichzeitig wird das Musikvideo veröffentlicht, in dem der Schauspieler Ji Chang Wook mitwirkt.
„Even if“ ist ein R&B Soul-Song, der die Botschaft vermittelt, auch in Zeiten des Wandels und der Unsicherheit an der Liebe festzuhalten. Heize war selbst an Text und Komposition beteiligt und zeichnet sich durch eine ruhige Atmosphäre und eine klare Fokussierung auf Gefühle aus.
Das Musikvideo wurde in Sapporo gedreht und zeigt Heize und Ji Chang Wook in einer zurückhaltenden, emotionalen Erzählung. Die Inszenierung erinnert an eine Filmszene und unterstreicht die Stimmung des Songs. Die Zusammenarbeit kam zustande, nachdem Heize dem Schauspieler persönlich die Teilnahme vorgeschlagen hatte.
Zuvor hatte Heize im Dezember ihr zehntes Minialbum „LOVE VIRUS Pt.1“ veröffentlicht und nach zwei Jahren wieder ein eigenes Konzert gegeben. Während ihrer Shows in Seoul präsentierte sie das Musikvideo vorab. Mit der neuen Single setzt Heize ihren vielseitigen musikalischen Kurs zum Jahresende fort.
