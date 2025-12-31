Jennie kündigt erste Fotoausstellung in Seoul an

ⓒ ODD ATELIER

Jennie plant für Anfang kommenden Jahres ihre erste eigene Fotoausstellung. Wie ihre Agentur OA Entertainment am 30. Dezember mitteilte, findet die Ausstellung mit dem Titel „J2NNI5“ vom 16. bis 29. Januar im Youthquake in Seoul statt. Die Laufzeit beträgt rund zwei Wochen.

Mit der Ausstellung betritt Jennie erstmals ein neues kreatives Feld. Das veröffentlichte Poster zeigt eine Nahaufnahme ihres Gesichts, das wie eine Skulptur inszeniert ist. Laut der Agentur steht die Ausstellung für Momente, in denen unbeabsichtigte und natürliche Seiten von Jennie sichtbar werden. Gezeigt werden bisher unveröffentlichte Fotografien, die Jennie im Alter von 25 Jahren zeigen. Die Aufnahmen stammen unter anderem von den Fotografen Hong Janghyun, Shin Sunhye und Mok Jungwook.

Die Ausstellung setzt auf unterschiedliche Raumkonzepte und soll den Besucherinnen und Besuchern ein besonderes visuelles Erlebnis bieten. Der Termin wurde bewusst gewählt, da Jennie am 16. Januar ihren 30. Geburtstag feiert. Zusätzlich ist die Veröffentlichung eines Fotobuchs mit ausgewählten Bildern geplant.

Der Ticketverkauf beginnt am 9. Januar um 20 Uhr über Melon Ticket. Die gesamten Einnahmen aus dem Ticketverkauf sollen gespendet werden.