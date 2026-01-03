An Yujin von IVE singt K-Carols

ⓒ STARSHIP Entertainment

An Yujin, Mitglied der Girlgroup IVE, hat passend zur Weihnachtszeit verschiedene Weihnachtslieder gesungen. Jüngst wurde ein Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal von IVE hochgeladen. Der Titel lautet: „K-Carol Covered by IVE An Yujin”.

Im Video ist An Yujin in Schuluniform im Noraebang oder einer Singhalle zu sehen. Die Fans fanden die Idee hervorragend und meinten, dass sie gleich an ihre Schulzeit denken mussten. An trug verschiedene Winter- und Weihnachtslieder vor, die früher von verschiedenen K-Pop-Gruppen veröffentlicht wurden: „First Snow“ von EXO, „White“ von Finkle“, „Be My Baby“ von Wondergirls und weitere. Es handelt sich dabei um Lieder, die auch heute noch gerne und oft gehört werden, und jetzt gibt es sie auch als neue Interpretation von An Yujin. Ihre klare Stimme hat das Publikum im Nu in den Bann gezogen. An zeigte auch ein paar Tanzeinlagen und änderte an manchen Stellen den Text etwas.

An Yujin ist nicht nur die Anführerin und Frontsängerin der Gruppe IVE, sondern sie ist auch in verschiedenen Shows aufgetreten. Auch als Moderatorin macht sie eine gute Figur. Sie und ihre Gruppe haben am 30. Dezember am „2025 Music Bank Global Festival in Japan” teilgenommen.