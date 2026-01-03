Nach Jung Kook von BTS wurde auf YouTube häufig gesucht

ⓒ Big Hit Music

Zum Jahresende wird immer Bilanz gezogen. Zum Beispiel wurde ermittelt, nach welchem K-Pop-Sänger auf YouTube am meisten gesucht wurde. Es war Jung Kook von BTS. Er hatte im vergangenen Jahr 2025 noch seinen Wehrdienst geleistet und daher keine neuen Lieder veröffentlicht, auf YouTube war er aber dennoch sehr gefragt, das ist durchaus bemerkenswert.

Aber auch zu den anderen Mitgliedern von BTS gab es viele Suchanfragen. So kommt gleich nach Jung Kook V auf Platz zwei, j-hope auf Platz drei, Jimin auf Platz sechs, Jin auf Platz neun und schließlich Suga auf Platz elf. Wie wird die Liste wohl am Ende dieses Jahres aussehen, wenn BTS wie angekündigt wieder aktiv wird?

Ausländische Fans haben viele Kommentare hinterlassen. Sie meinten, dass er schon seit 2017 auf den vorderen Plätzen steht. Nach Jung Kook wurde in den USA unter allen K-Pop-Sängern am häufigsten gesucht, in Korea und Japan am zweithäufigsten.

Das Musikvideo zu seinem Solosong „Seven“ wurde bei YouTube Music über 1,1 Milliarden Mal gespielt. Insgesamt neun Lieder von diesem Künstler wurden auf dieser Plattform über 100 Millionen Mal abgerufen.