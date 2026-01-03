Epik High veranstaltet erfolgreich Konzert

ⓒ Hours Entertainment

Die Gruppe Epik High hat vom 25. bis 28. Dezember in Seoul ein Konzert veranstaltet. Alle vier Auftritte waren ausgekauft und die Fans waren von der Band einfach begeistert. Denn Epik High hatten auch reichlich vorbereitet. Mitten auf der Bühne war eine Pyramide aufgebaut, so dass die Besucher ihren Blick einfach nicht von der Bühne abwenden konnten. 150 Minuten lang sangen und musizierten die Interpreten und die Fans jubelten die ganze Zeit mit.

So besonders an diesem Konzert war, dass viele Sängerkollegen gekommen waren. Am 25. Dezember trat die Sängerin Younha auf die Bühne, am 26. Dezember waren Davichi eingeladen. Am Tag darauf sang Lee Juck mit und beim letzten Auftritt sangen Epik High zusammen mit der Solosängerin Park Jung Hyun.

Younha hat im Lied „Umbrella“ von Epik High mitgesungen, daher waren die Fans besonders begeistert, das Kollabo-Lied auch live hören zu können.

Epik High haben unterdessen für dieses Jahr verschiedene Projekte angekündigt.