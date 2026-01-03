Größte Hits des Jahres 2025

ⓒ Double X Entertainment, EDAM Entertainment

Auch 2025 bleibt aufgrund zahlreicher Hitsongs in Erinnerung. Es war auch manche Überraschung dabei, d.h. Lieder, von denen man zunächst nicht gedacht hätte, dass sie so erfolgreich würden.

Das beliebteste Remake-Lied 2025 war wohl „I’m Firefly“ von Hwang Garam. Das wurde schon im Oktober 2024 herausgegeben, stieg im November jenes Jahres auf Platz elf und im Dezember auf Platz vier der Circle Digital Charts. Das war schon nicht schlecht. Der richtige Durchbruch kam aber später. Anfang 2025 wurde das Lied sehr viel gehört und der Name Hwang Garam war erstmals nach 14 Jahren in aller Munde. Er hatte bis dahin als sogenannter namenloser Sänger musiziert. Niemand kannte ihn. Mit „I’m Firefly“ änderte sich für ihn dann alles.

Früher galt der Wehrdienst als großes Karrierehindernis. Aber heute scheint dies nicht der Fall zu sein, denn das Lied “Drowning“ von WOODZ wurde ein großer Hit. Das Lied ist im fünften Minialbum vom 2023 enthalten und hatte damals nicht viel Aufmerksamkeit bekommen. Dann begann WOODZ im Januar 2024 seinen Wehrdienst und im Herbst 2024 sang er sein Lied im Militäruniform. Die Aufzeichnung von diesem Auftritt ging viral und das Lied wurde zum Hit. Noch während seines Wehrdienstes kam das Lied „Drowning“ auf Platz eins der Circle Charts. WOODZ hat diesen Song selbst geschrieben, es handelt vom Schmerz nach einer Trennung.