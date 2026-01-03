„Beautiful Strangers“ von TXT bei Spotify über 100 Millionen Mal gehört

ⓒ Big Hit Music

Von Tomorrow X Together gibt es nun einen weiteren Song, der bei Spotify über 100 Millionen Mal gehört wurde.

Am 27. Dezember wurde diese Marke erreicht und die Rede ist vom Lied „Beautiful Strangers“ aus dem vierten regulären Album. Diese Marke haben nun schon 18 Lieder überschritten, wenn man die Featuring-Songs nicht mitzählt.

Das Album, in dem „Beautiful Strangers“ enthalten ist, war besonders beliebt. Denn in der ersten Woche, gleich nach der Herausgabe des Werks, wurde es über 1,76 Millionen mal gekauft.

Daher tauchen die Jungs mit ihren Liedern auch in verschiedenen Listen auf. In den jüngsten “Year-End Charts 2025” von US-Billboard kann man TXT auf den Listen „Top Album Sales“, „Top Current Album Sales“ und weiteren drei Listen finden. Auch sind Alben dieser Gruppe in den japanischen Orikon Charts zu sehen.