Mitglied der internationalen Gugak-Band Sound Trek, Musikerin Madlen Poguntke

Heute freuen wir uns auf ein Gespräch mit Madlen Poguntke, Musikerin aus Deutschland und Mitglied der internationalen Gugak-Band Sound Trek. Die Gruppe interpretiert traditionelle koreanische Musik neu und verbindet sie mit musikalischen Einflüssen aus verschiedenen Ländern.





ⓒ ClassiX

Madlen erzählt, wie sie zur koreanischen Musik gefunden hat, wie die Zusammenarbeit innerhalb des internationalen Ensembles aussieht und welche Bedeutung die Band für den kulturellen Austausch zwischen Korea und der Welt hat. Außerdem erfahren wir, welche Projekte Sound Trek als nächstes plant und welche Ziele Madlen persönlich verfolgt.