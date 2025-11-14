Der 9. Parteitag der Arbeiterpartei Koreas

ⓒ KBS News

Nach dem orientalischen Tierkreis steht das Jahr 2026 im Sternzeichen des roten Pferdes, was für ein Jahr der Dynamik und des kraftvollen Fortschritts steht. Auch in Nordkorea herrscht zu Beginn des neuen Jahres reges Treiben. Dies liegt vor allem am bevorstehenden 9. Parteitag der Arbeiterpartei Koreas. Welche Bedeutung hat er, und welche Art von Roadmap wird Nordkorea präsentieren?





Heute sprechen wir über diesen wichtigen Parteitag mit Professor Chung Ho-geun vom Institut für Nordkorea-Studien an der Dongguk-Universität.





Vom 9. bis 12. Dezember fand eine Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei Nordkoreas statt. Das Zentralkomitee gilt als das höchste Führungsorgan direkt unter dem Parteitag selbst. Bei dieser Sitzung ging es vor allem um die Vorbereitung des kommenden 9. Parteitags. Außerdem werden seit November letzten Jahres Anzeichen für Vorbereitungen einer Militärparade beobachtet, die zeitlich mit dem Parteitag zusammenfallen soll. Warum bereitet sich Nordkorea so umfassend auf diesen Parteitag vor?





Der Parteitag ist eines der größten nationalen Ereignisse in Nordkorea. Ging es auf dem 8. Parteitag um Krisenreaktion und Regimestabilisierung, so wird der kommende wahrscheinlich einen eher strukturellen und ideologischen Charakter zeigen, der sich auf die langfristige Konsolidierung des Regimes, die Etablierung einer staatlichen Ordnung und die Stärkung seiner Leitideologie konzentriert. Länder wie China und Nordkorea basieren auf einem Partei-Staat-System, und der Parteitag, der alle fünf Jahre einberufen wird, stellt eines der wichtigsten nationalen Ereignisse dar. Im politischen System Nordkoreas bestätigt der Parteitag die grundlegenden Linien der Staatsführung neu und entwirft den Plan für die politischen, wirtschaftlichen und diplomatischen Strategien für die nächsten fünf Jahre.





In Nordkoreas politischem System dominiert die Partei den Staat. Zwar gibt es daneben nominell noch andere politische Parteien, doch liegt die gesamte effektive Macht bei der Arbeiterpartei. In diesem Einparteiensystem hat der Parteitag der Arbeiterpartei als höchstes Entscheidungsgremium der Partei den größten Einfluss auf die nordkoreanische Politik.





Seit dem letzten Parteitag gab es bedeutende Veränderungen in Nordkorea.





Der 8. Parteitag im Januar 2021 markierte einen kritischen Wendepunkt. Kim Jong-un war seit neun Jahren an der Macht, doch Nordkorea musste seine politische Linie grundlegend revidieren, um die dreifache Belastung durch Corona-Lockdowns, verschärfte internationale Sanktionen und der eskalierenden strategischen Konkurrenz zwischen den USA und China zu bewältigen. Im Mittelpunkt dieser Überarbeitung standen der Fünfjahresplan für die nationale Wirtschaftsentwicklung und die Institutionalisierung der Selbstversorgung. Zwar sind die wirtschaftlichen Erfolge nach wie vor begrenzt, doch gibt es die Einschätzung, dass einige praktische Maßnahmen in Form von „stillen Reformen” umgesetzt wurden.





Der 8. Parteitag begann am 5. Januar 2021 und dauerte acht Tage. Er war nach dem 5. Parteitag im Jahr 1970 der zweitlängste in der Geschichte. Bei diesem Anlass verkündete Machthaber Kim Jong-un seine Politik, dass das Volk an erster Stelle stehe. Seine Absicht sei, volksfreundliche und pragmatische Projekte zu verfolgen und dabei die alltäglichen Bedürfnisse und den Willen des Volkes zu respektieren. Kim formalisierte diese Politik zur Stärkung der Städte und Landkreise 2024 mit seiner sogenannten 20x10-Regionalentwicklungspolitik. Seitdem konzentriert Nordkorea seine Bemühungen darauf, jedes Jahr in 20 Städten und Landkreisen moderne Industrieanlagen zu errichten.





Nordkorea hat sich außerdem zum Ziel gesetzt, das Wohnungsproblem für die Einwohner der Hauptstadt grundlegend zu lösen, und verfolgt dieses Ziel durch das Projekt zum Bau von 50.000 Wohnungen in Pjöngjang. Darüber hinaus wurden großflächig Gewächshausfarmen angelegt.





In letzter Zeit hat Kim Jong-un verschiedene Regionen besucht und dabei die Erfolge in der regionalen Entwicklung hervorgehoben. Welche Pläne werden dann auf dem bevorstehenden Parteitag vorgestellt werden?





Besonders hervorzuheben ist die „Fünf-Punkte-Linie zum Aufbau der Partei in der neuen Ära“, die Kim Jong-un in seiner jüngsten Rede hervorgehoben hat. Er formalisierte diese Politik bei den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Gründung der Arbeiterpartei im Oktober 2025. Sie legt fünf Schlüsselaspekte für die Parteiarbeit fest: politischen, organisatorischen und ideologischen Aufbau sowie Bildung von Disziplin und eines Arbeitsstils.





Um etwas näher darauf einzugehen: Im Bereich des politischen Aufbaus besteht das Ziel darin, die Machtstruktur um Kim Jong-un zu stärken und die Kohärenz der nationalen Strategie sicherzustellen. Der organisatorische Aufbau konzentriert sich auf die Festigung des Systems der Loyalitätsmobilisierung in den Basisorganisationen, einschließlich der Parteizellen und Parteikomitees in den Provinzen und Landkreisen. Der ideologische Aufbau zielt darauf ab, die Juche-Ideologie im Stil von Kim Jong-un zu stärken und die ideologischen Projekte für die Öffentlichkeit zu modernisieren. Im Bereich der Disziplinbildung besteht das Ziel darin, die Elite zu kontrollieren, Korruption zu bekämpfen und die Verwaltungseffizienz zu verbessern. Schließlich zielt die Arbeitsstilbildung darauf ab, einen „praxisorientierten Ansatz vor Ort” zu verbreiten und die Rechenschaftspflicht der leitenden Institutionen zu verbessern.





Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese gesamte Politik darauf abzielt, ein Ein-Mann-Herrschaftssystem dauerhaft zu etablieren.





Die „Fünf-Punkte-Linie zum Aufbau der Partei in der neuen Ära“, die im vergangenen Oktober konkrete Gestalt annahm, ist eine Vision, um die Arbeiterpartei in ein mächtigeres und systematisch organisiertes Regierungsorgan zu verwandeln. Dies wird als Absicht interpretiert, die Partei zu festigen und ein Regierungssystem unter der Führung von Kim Jong-un standhaft aufrechtzuerhalten. Der Ursprung dieser politischen Linie geht bis zum Regimegründer Kim Il-sung zurück.





Nordkoreas Fünf-Punkte-Linie zum Aufbau der Partei bezieht sich auf eine Strategie, die in der Ära Kim Il-sung in den 1960er Jahren verfolgt wurde. Nach dem Wiederaufbau nach dem Krieg trug diese Politik maßgeblich zur Vollendung des Taean(대안)-Arbeitssystems des Landes bei – einem von der Partei gelenkten Wirtschaftsmanagementmodell. Diese Strategie ging Hand in Hand mit einer Verschärfung der feindseligen Politik gegenüber Südkorea und den USA. Im Wesentlichen war Kim Il-sungs Fünf-Punkte-Linie zum Aufbau der Partei eine Strategie zur Festigung der Macht. In dieser Hinsicht ist Kim Jong-uns Verfolgung einer ähnlichen Linie konsequent, da beide grundsätzlich auf die langfristige Herrschaft eines Ein-Mann-Systems abzielen.





Die Politik von Kim Jong-un geht jedoch darüber hinaus. Man kann sie als einen erneuten Zyklus der parteizentrierten Regierungsführung interpretieren, zu der das nordkoreanische System in Krisenzeiten zurückgekehrt ist. Mit dem 9. Parteitag wird Kim Jong-un also wahrscheinlich versuchen, ein System zu etablieren, in dem die Macht auf der Partei, ihrer Disziplin und formalen Verfahren basiert und nicht allein auf dem Charisma einzelner Personen. Damit will er zeigen, dass sein Land sich von einem revolutionären zu einem geordneten Staat wandelt.





Nordkoreas Regime hat durch die in den letzten fünf Jahren umgesetzten Veränderungen bis zu einem gewissen Grad Stabilität erreicht. Kim Jong-un scheint jedoch zu dem Schluss gekommen zu sein, dass es notwendig ist, die Parteiführung zu stärken. Daher signalisiert er die Maximierung der politischen Stabilität, indem er die „Fünf-Punkte-Linie des Parteiaufbaus“ wieder einführt, eine Politik, die auf Kim Il-sungs Aufbau der Arbeiterpartei zurückgeht.





Es wird erwartet, dass der 9. Parteitag eine Strategie der kontrollierten Stabilität unter der Prämisse einer anhaltenden Krise wählen wird, anstatt Reformen durch Wandel anzustreben. Welche Regierungsstrategie wird Nordkorea also nach dem bevorstehenden Parteitag verfolgen?





Es gibt drei Schlüsselstrategien. Erstens wird Nordkorea die parteizentrierte Regierungsführung stärken und die Partei wieder in den Mittelpunkt der Staatsangelegenheiten rücken. Zweitens wird es die regionale Entwicklung fortsetzen, die durch die 20x10-Politik umgesetzt wird. Drittens werden neue loyale Kräfte aufgebaut, vor allem unter Jugendlichen und Militärangehörigen.





Im Gegensatz zur Militär-Zuerst-Politik seines Vaters Kim Jong-il geht es hier darum, die Kontrolle der Partei über das Militär zu stärken. Kim Jong-un konzentriert sich dabei vor allem auf eine neue Generation von Mitarbeitern, die mit ihm in technisch-militärischen Bereichen Karriere gemacht haben. Dies stellt einen mittel- bis langfristigen Generationswechsel in seiner Machtbasis dar.





Zusammenfassend scheint Kim Jong-un nach dem 9. Parteitag offenbar eine Strategie zu verfolgen, die nach außen hin eine harte Linie verfolgt, während sie intern das Regime stabilisiert. Diese innere Stabilisierung wird durch eine Kombination aus parteizentrierter Regierungsführung, regionaler Entwicklung und einem Generationswechsel in der Führung erreicht.





Nordkorea plant, auf der Grundlage der neuen „Fünf-Punkte-Linie“ Selbstständigkeit und neue loyale Kräfte aufzubauen, und die regionale Entwicklungspolitik 20x10 wird sicherlich weiterverfolgt werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass Kim Jong-uns Bekenntnis zum „Vorrang der Jugend“, an dem er seit Beginn seiner Herrschaft festhält, weiter bestehen bleibt.





Die Betonung des Images eines Führers, der sich um die Jugend kümmert, zielt vermutlich auf die Unzufriedenheit der jüngeren Generationen, die mit ausländischer Kultur in Berührung gekommen sind. Wahrscheinlich wird die Jugend, auch junge Soldaten, als Mittel zur Aufrechterhaltung des Regimes und zur Mobilisierung von Arbeitskräften eingesetzt. Zu diesem Zweck erscheint es möglich, dass nach dem 9. Parteitag relativ junge Menschen in hohe Ämter gewählt werden.





Unterdessen könnte die neue Politik der Parteistärkung auch Nordkoreas Strategie in Bezug auf die Außenpolitik beeinflussen.





Außenpolitisch dürfte Nordkorea in diesem Jahr höchstwahrscheinlich einen doppelten Ansatz verfolgen, der Raum für Verhandlungen mit den USA lässt und gleichzeitig die Distanz zu Südkorea festigt.





Nordkoreas Erklärung zur Nicht-Denuklearisierung sollte als eine klare Grenze verstanden werden, die signalisiert, dass Verhandlungen, die die Denuklearisierung zur Vorbedingung haben, nicht mehr weiterverfolgt werden.





Die Aussichten für die innerkoreanischen Beziehungen sind düster. Nordkorea hat Südkorea bereits Ende 2023 zum feindlichen Staat erklärt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Erklärung institutionell gefestigt wird. Das muss nicht ausdrücklich in der nordkoreanischen Verfassung geschehen, doch das Land wird an seiner Position festhalten, die Wiedervereinigung mit Südkorea nicht mehr offiziell zu erwähnen.





Aus Sicht Nordkoreas ist US-Präsident Donald Trump nach wie vor ein potentieller Gesprächspartner. Folglich kann Nordkorea selektiv die Botschaft vermitteln, dass es zwar an seinem Status als Atomwaffenstaat festhalten werde, aber ein Dialog möglich wäre, wenn die USA ihre feindselige Politik ändern würden. Dies wird manchmal als „kleiner Deal” bezeichnet.





Nach seiner Beteiligung am Ukraine-Krieg hat Nordkorea in verschiedenen Bereichen einen Austausch mit Russland aufgenommen und eine engere Partnerschaft aufgebaut. Und durch Kim Jong-uns Teilnahme an der Militärparade zum Tag des Sieges in China im vergangenen Jahr hat Nordkorea auch seine etwas getrübten Beziehungen zu China wiederhergestellt. Mit der Unterstützung der beiden Großmächte Russland und China kann Nordkorea eine Strategie verfolgen, um seinen Einfluss gegenüber den USA zu stärken.





Im Gegensatz dazu scheint die Wiederaufnahme des innerkoreanischen Dialogs schwierig zu sein. Im vergangenen Monat nahm Südkoreas Präsident Lee Jae-myung an der Eröffnungszeremonie des 22. Beirats für die Friedliche Wiedervereinigung teil, einem Beratungsgremium des Präsidenten, wo er die Wiederaufnahme des innerkoreanischen Dialogs betonte. Nordkorea hat jedoch mit Schweigen reagiert, und es wird davon ausgegangen, dass es seine Theorie der „zwei feindlichen Staaten“ institutionalisieren wird.





Die Nordkorea-Politik der Regierung in Seoul verfolgt drei Hauptziele: erstens die Institutionalisierung der friedlichen Koexistenz, zweitens die Schaffung der Grundlagen für gemeinsames Wachstum und drittens die Schaffung einer koreanischen Halbinsel ohne Krieg und Atomwaffen. Diesbezüglich wird Nordkorea zweifellos jeden einzelnen Schritt sorgfältig analysieren.





Selbst wenn Seoul nicht ausdrücklich auf eine Denuklearisierung drängt, könnte es zu einer heftigen Reaktion kommen, wenn in Pjöngjang eine starke Tendenz zu Forderungen nach Denuklearisierung oder einem Regimewechsel wahrgenommen wird. Wenn Südkorea hingegen den Schwerpunkt auf Spannungsmanagement oder einen schrittweisen Ansatz legt, könnte Nordkorea meiner Meinung nach zumindest das Ausmaß seiner Provokationen anpassen, selbst ohne eine offenkundig positive Antwort.





Was die innerkoreanischen Beziehungen angeht, wird Nordkorea im Jahr 2026 wahrscheinlich eine Strategie verfolgen, dass die Idee der Wiedervereinigung vorbei ist und nur noch eine feindselige Politik bleibt. Daher scheinen die strategischen Entscheidungen der südkoreanischen Regierung wichtiger denn je zu sein.





Die Rodong Sinmun, die offizielle Zeitung der Arbeiterpartei Nordkoreas, berichtete, dass der 9. Parteitag einen bahnbrechenden Wendepunkt markieren werde. Wenn Nordkorea nach dem letzten Parteitag die wirtschaftlichen Grundlagen für einen Sprung nach vorne geschaffen hat, dann strebt es nun an, auf dieser Grundlage nach dem 9. Parteitag eine höhere Entwicklungsstufe zu erreichen. Der Parteitag der Arbeiterpartei legt die zukünftigen Strategien Nordkoreas fest. Alle Augen sind nun darauf gerichtet, welche Entscheidungen bei diesem zentralen Ereignis getroffen werden.