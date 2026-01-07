BTS kündigen neues Album und Tournee an

ⓒ Big Hit Music

Darauf hatten die Fans gehofft, und nun ist es offiziell! BTS feiern ihr Comeback, und zwar schon bald. Am 20. März veröffentlichen die Superstars ein Album mit 14 Liedern. Das teilte ihre Agentur BigHit Music am Montag mit.





In den Liedern würden die Mitglieder ihre persönlichen Gedanken und Erfahrungen verarbeiten.





Das letzte Studioalbum von BTS war "Map of the Soul: 7", es erschien im Februar 2020. Die letzte Veröffentlichung der Gruppe war die Anthologie "Proof", die im Juni 2022 auf den Markt kam.





BTS würden ihrem Stil als Künstler treu bleiben, die sich durch ihre Musik zum Ausdruck bringen. Mit dem neuen Album wollten sie den Kern ihrer Persönlichkeit von heute erfassen.





BTS wollen außerdem wieder auf Welttournee gehen, Details hierzu werden am 14. Januar bekannt gemacht. Auch eine Website zu den neuen Aktivitäten wurde bereits freigeschaltet. Auf 2026bts.com wird es laufend aktualisierte Informationen zum Album und zur Tournee geben.





Mitten in Seoul gab es zudem schon eine großangelegte PR-Aktion. Dort wurde die Treppe des Sejong Center for the Performing Arts am Montag ganz im Zeichen des Comebacks gestaltet.