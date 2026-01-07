„KPop Demon Hunters“ und Squid Game bei Critics Choice Awards ausgezeichnet

ⓒ NETFLIX

Der Erfolg nimmt kein Ende: Der Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ hat bei den Critics Choice Awards zwei Auszeichnungen erhalten.





Der Film der koreanisch-kanadischen Regisseurin Maggie Kang wurde bei der 31. Preisverleihung am Sonntag (Ortszeit) in Santa Monica als bester Animationsfilm ausgezeichnet.





Der Song „Golden“ aus dem Film wurde überdies als bestes Lied geehrt.





„KPop Demon Hunters“ setzte sich dabei gegen „Zootopia 2“ des Animationsgiganten Disney und „Elio“ von Pixar durch. Nach dem jüngsten Erfolg gibt es nun höhere Erwartungen, dass der Film auch bei den Academy Awards einen Preis erhält.





Auch die koreanische Serie „Squid Game“ ist bei den Critics Choice Awards ausgezeichnet worden, und das sogar schon zum dritten Mal. Die dritte Staffel erhielt nämlich den Preis für die beste fremdsprachige Serie.





Die erste Staffel hatte den Preis 2022 gewonnen, damals als erste koreanische Produktion überhaupt. Im vergangenen Jahr wurde dann auch die zweite Staffel der Serie als beste fremdsprachige Serie prämiert.