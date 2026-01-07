Zum Menü Zum Inhalt

Wanna One treffen die Fans in neuer Fernsehshow wieder

2026-01-07

Unterwegs mit Musik

ⓒ YONHAP News
Die K-Pop-Gruppe Wanna One wird ihre Fans wiedertreffen! Das Wiedersehen soll im Rahmen eines Fernsehprogramms stattfinden, angestrebt wird eine Ausstrahlung im ersten Halbjahr.

Die Mitglieder der bereits aufgelösten Projektgruppe hatten schon nach Möglichkeiten gesucht, ihre Fans, die sogenannten Wannables, noch einmal zu treffen. Daher hätten sie gerne zugestimmt, bei der neuen Reality-Show mitzumachen. Das teilte der Sender Mnet, wo das Programm gezeigt wird, am vergangenen Freitag (2. Januar) mit.

Details zu dem Programm wird der Sender später veröffentlichen.

Wanna One wurde 2017 im Rahmen der Casting-Show Produce 101 gegründet. Die Gruppe war daraufhin mit Liedern wie "Energetic" und "Beautiful" sehr beliebt. Anfang 2019 löste sie sich wie von Anfang an geplant auf.
