Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Leiter der Sportabteilung von Borussia Dortmund in Asien, Marius Lorenz

#So fern, so nah l 2026-01-09

So fern, so nah

ⓒ Marius Lorenz
In der Sendung heute sprechen wir mit Marius Lorenz. Er ist verantwortlich für die Eröffnung der Borussia Dortmund International Academy Korea und setzt sich dafür ein, die Trainingsphilosophie des deutschen Traditionsvereins nach Korea zu bringen. 

Im Gespräch berichtet er darüber, wie das Projekt entstanden ist, welche Herausforderungen es gab und was die Akademie für die Entwicklung des koreanischen Fußballnachwuchses bedeuten kann. Außerdem gibt er einen Ausblick auf die nächsten Schritte und zukünftigen Initiativen der Akademie.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >