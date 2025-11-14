Leiter der Sportabteilung von Borussia Dortmund in Asien, Marius Lorenz

In der Sendung heute sprechen wir mit Marius Lorenz. Er ist verantwortlich für die Eröffnung der Borussia Dortmund International Academy Korea und setzt sich dafür ein, die Trainingsphilosophie des deutschen Traditionsvereins nach Korea zu bringen.





Im Gespräch berichtet er darüber, wie das Projekt entstanden ist, welche Herausforderungen es gab und was die Akademie für die Entwicklung des koreanischen Fußballnachwuchses bedeuten kann. Außerdem gibt er einen Ausblick auf die nächsten Schritte und zukünftigen Initiativen der Akademie.