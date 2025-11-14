Die Kunst des Lebensgenusses Pungryu und die Gayageumspielerin Park Soon-a

Seit je her waren Koreaner bekannt dafür, zu spielen und sich zu vergnügen. Historische Dokumente aus China besagen, dass das koreanische Volk oft dem Himmel ein Ritual dargebracht und dabei mehrere Tage lang gesungen und getanzt habe. ES war nicht so dass man sich auf eine unordentliche und wüste Art vergnügte. ES wurden Gedichte geschrieben oder Musik gehört. Die Art sich elegant zu vergnügen nennt man Pungryu. Die Musik die dabei gespielt wird ist die Pungyu Musik.

Die Pungryu-Musik, wie etwa Yeongsanhoesang oder Gagok, wird von kleinen Ensembles als Suiten aufgeführt. Sie ist so konzipiert, dass man sie in privater Atmosphäre, wie in geschlossenen Räumen oder Pavillons, in kleiner Runde genießen kann. Yeongsanghoesang, eine Suite aus neun Musikstücken dauert etwa 45 minuten.

Diejenige Musik, die angehangen wird, wenn Yeongsanghoesang unzureichend erscheint ist Cheonnyeonmanse. Cheonnyeonmanse ist eine Sammlung von drei Musikstücken. Diese Stücke werden in relativ schnellem Tempo und fröhlich gespielt.





Heute stellen wir ihnen die Gayageumspielerin Park Soon-a vor.

Park Soon-a wurde 1968 in Japan als Japan-Koreanerin in dritter Generation geboren. Damit sie die koreanische Sprache und Kultur lernte wurden sie und ihre Geschwister von ihren Eltern auf die Joseon-Schule in Japan geschickt. .Dort lernte Park Gayageum Byeongchang,, eine Gattung., bei der zum Gayageum-Spiel gesungen wird. Weil die Schule von Nordkorea unterstützt wurde musste sie in den Ferien nach Pjöngjang und dort ihren Studien nachgehen. Das hatte damals für die junge Musikerin viele Vorteile. Sie konnte unter der Betreuung von großen Künstlern das Instrument Gayageum richtig lernen.

Nach ihrem Studienabschluss war Park Soon-a als Gayageum-Spielerin im Kumgangsan Opernensemble tätig,. Da in Nordkorea schon früh Instrumente modernisiert und viele Neukompositionen aufgeführt wurden, folgte auch das Kumgangsan-Opernensemble dieser Tradition. Park Soon-a verspürte jedoch das tiefe Bedürfnis, zu den Wurzeln der Gayageum-Musik zurückzukehren. Sie versuchte, auch bei Lehrern in Südkorea zu lernen. Doch aufgrund ihrer Reisen nach Nordkorea und ihrer Tätigkeit in einer Organisation, die Nordkorea nahe stand, war dies ein schwieriges Unterfangen. Nach langen Überlegungen nahm sie schließlich im Jahr 2005 die südkoreanische Staatsbürgerschaft an. Im relativ späten Alter von 39 Jahren immatrikulierte sie sich in Südkorea an der Universität der Künste und ging dort einem weiterführenden Studium nach. Schritt für Schritt arbeitete sie daran, ihr Leben durch die Musik zu entfalten.

Park Soon-a sagte, in Japan, Nordkorea oder Südkorea... Nirgendwo sei es einfach, vollkommen eins zu sein. Es schmerze manchmal, ein Leben fernab der Heimat zu führen, doch das Spiel auf dem Gayageum fülle all diese Leere aus.





Unter koreanischen Minyo gibt es einige, die der schamanischen Musik entstammen. Das Seoujetsori der Insel Jeju ist sehr stark von schamanischen Ritualen geprägt. Man sagt, Jeju sei die Insel der 18.000 Gottheiten. Es gibt Götter die über die Natur walten wie der Windgott und der Meeresgott. Jedes Dorf hat seinen eigenen Schutzgott Suhoshin und in jedem Haus wohnt ein Hausgott Seongjushin. Die Menschen von Jeju glaubten, dass in jeder Ecke des Hauses, vom Haustor bis zum Bad ein Gott weilte.

Jeju ist der Ort, an dem die Bräuche zur Verehrung dieser einzelnen Götter bis heute lebendig geblieben sind. Das Yeongdeung Gut oder Yeongdeung-Ritual im zweiten Monat des Mondkalenders, mit dem die Göttin Yeongdeung geehrt wird, ist als immaterielles Kulturerbe der Menschheit bei der UNESCO gelistet. Zudem wurde das 'Jeju Geumkut', ein großes schamanistisches Ritual, das ganze fünfzehn Tage andauert, als nationales immaterielles Kulturerbe Koreas ausgezeichnet. Das Ritual wurde von einer Schamanin ausgeführt, aber es gesellten sich auch immer Schaulustige hinzu und es wurde gesungen und getanzt. Dieser Gesang und Tanz bei schamanischen Ritualen auf Jeju wurde Seoksallim genannt. Das dabei gesungene Lied heißt Seoujetsori. Diese Gesänge wurden bei der Feldarbeit ebenso gesungen wie bei Dorffesten, wodurch sie sich als weit verbreitete Volkslieder oder Minyo etablierten





Musik