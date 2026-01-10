Medien-Ausstellung von G-Dragon war ein voller Erfolg

Der Sänger G-Dragon hat eine Medien-Ausstellung in elf verschiedenen Städten weltweit erfolgreich beendet. Bei der Ausstellung wurden die Botschaften des dritten regulären Albums „Übermensch“ mittels digitaler Medienkunst überliefert. Mit neuen Techniken kam es den Fans so vor, als ob sie den Künstler direkt vor Augen hätten.

Die erste Ausstellung begann im März in Seoul. Dann ging es weiter nach Japan, Taiwan, Hongkong, Singapur, China und in weitere Länder. Es war damit ein Versuch, eine Ausstellung ähnlich wie Konzerte an verschiedenen Orten stattfinden zu lassen.

Zu G-Dragons Media Exhibition kamen etwa 230.000 Beuscher und für eine Veranstaltung dieser Art ist das ein bemerkenswertes Ergebnis.

Die letzte Ausstellung wird vom 15. Januar bis 15. Februar in Bangkok zu sehen sein. Es gibt fünf Sektionen, in denen die Besucher die Konzepte des Künstlers kennenlernen können. Außerdem können sie neben einem Hologramm von G-Dragon Erinnerungsfotos schießen.