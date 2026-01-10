PLAVE ist Gruppe des Monats bei ASEA 2026

ⓒ VLAST

Die virtuelle Gruppe PLAVE ist bei den Asia Star Entertainer Awards, ASEA 2026, auch im Monat Dezember zur Gruppe des Monats ernannt worden. Damit steht die Gruppe schon sechs Monate in Folge auf dem Spitzenplatz.

Damit haben sie der zweiten Jahreshälfte 2025 regelrecht ihren Stempel aufgedrückt. PLAVE bekamen bei der Abstimmung für die Gruppe des Monats 34,62% der Stimmen. Gleich danach folgen BTS mit 28,57%. Weitere Gruppen in den oberen Rängen sind TXT (7,72%), Stray Kids (6,83%), &team (4,41%) usw.

Man kann daran gut erkennen, was für eine wertvolle Auszeichnung PLAVE bekommen haben, da sie sich gegen sehr namhafte Konkurrenz durchsetzen konnten.

Die Lieder von PLAVE sind allerdings wirklich sehr beliebt. Besonders wird derzeit „Borrow your night“, ein OST-Song zu einem Film, gerne gehört. Inzwischen wurden bei der Musikplattform Melon die Lieder dieser Gruppe über 950 Millionen Mal gehört.