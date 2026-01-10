LE SSERAFIM waren bei „New Year’s Rockin‘ Eve“

ⓒ SOURCE MUSIC

Die koreanische Gruppe LE SSERAFIM hat als erste K-Pop-Girlgroup an der Veranstaltung „Dick Clark’s New Year’s Rokin‘ Eve with Ryan Seacrest 2026“ teilgenommen und einige Lieder gesungen. Die Aufzeichnung des Auftritts wurde im offiziellen YouTube-Kanal von ABC hochgeladen, und das Video ist dort gerade das meistgesehene.

Am 31. Dezember standen LE SSERAFIM auf der Bühne der größten Live-Show in den USA zum Jahresende. Damit konnten die Sängerinnen erneut eindrucksvoll beweisen, dass sie derzeit sehr gefragt sind. Bei der Veranstaltung sangen sie gleich zwei Lieder, „Crazy“ aus dem vierten Minialbum und „Spagehtti“ aus dem ersten Singlealbum.

Das Lied „Spaghetti“, das sie mit j-hope von BTS gemeinsam gesungen haben, ist weiterhin populär. Es befindet sich schon zehn Wochen in Folge in der Liste „Weekly Top Song Global“ von Spotify.

LE SSERAFIM wollen am 31. Januar und 1. Februar in Seoul ihre Welttournee abschließen.