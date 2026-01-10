BABYMONSTER hat elf Millionen YouTube-Abonnenten

ⓒ YG Entertainment

Die koreanische Gruppe BABYMONSTER hat nun elf Millionen Abonnenten auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal.

Die Gruppe debütierte erst am 1. April 2024. Innerhalb von nur einem Jahr und neun Monaten haben sie diese Marke von allen K-Pop-Girlgroups in kürzester Zeit erreicht. Bei den Abonnentenzahlen stehen sie außerdem im Vergleich aller K-Pop-Girlgroups an dritter Stelle.

Aber nicht nur die Abonnentenzahl ist groß, viele sehen sich die Videos der Sängerinnen gerne und oft an. 15 Videos wurden über 100 Millionen Mal gesehen. Wenn man die Abrufzahlen aller Videos zusammenzählt, sind es sogar sieben Milliarden.

BABYMONSTER haben im Oktober ihr zweites Minialbum herausgegeben und seitdem sind sie verschiedenen Aktivitäten nachgegangen. Außerdem haben sie eine Konzerttour veranstaltet. In sechs Städten standen sie zwölf Mal auf der Bühne.