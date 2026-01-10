K-Pop-Gruppen werden im Ausland stark beleuchtet

ⓒ Choi Creative Lab Ent., UNCORE

Welche K-Pop-Stars wurden und werden von ausländischen renommierten Medien genauestens beleuchtet?

Zuerst einmal wurde die Gruppe H1-Key auf die Liste Bester K-Pop 2025 gesetzt. Besonders wurde das Lied „Summer was you“ aus dem vierten Minialbum hochgelobt. Es kam auf Platz neun von „The 40 Best K-pop Songs of 2025“ von The Hollywood Reporter. Dieses Medium meinte, dass das Lied „Summer was You“ das repräsentative Lied des Sommers 2025 war. Die Musik sei perfekt und man könne die fröhliche Stimmung gut nachvollziehen. Dieses Lied würde auf keiner Playlist eines K-Pop-Fans fehlen.

H1-Key haben am 5. Januar „Not like a Movie” veröffentlicht, es handelt sich hierbei um ein typisches Winterlied.

Auch die Boygroup Close Your Eyes steht bei ausländischen Medien hoch im Kurs. Das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes hat am 5. Januar diese Gruppe als „The Most Acclaimed K-Pop of 2025“ oder am meisten gefeierte Gruppe bewertet. Die Jungs hätten sich kontinuierlich weiterentwickelt. Die Lieder im Debütalbum und auch die neuen Lieder seien allesamt sehr gelungen. Das Debütalbum “Eternalt” 이터널티 kam bei Billboard in die Liste “25 Best K-Pop Album of 2025: Staff Picks“. Sie seien die wahren Nachfolger des K-Pop.

Close Your Eyes wollen am 31. Januar und 1. Februar in Seoul ihr erstes Solokonzert veranstalten. Mitte Februar geht es dann weiter nach Japan.