„Drowning“ von WOODZ auf Platz eins der Melon-Jahrescharts

ⓒ EDAM Entertainment

Das Lied „Drowning“ von WOODZ hat Platz eins der inländischen Jahrescharts 2025 des koreanischen Musikstreamingdienstes Melon belegt.

Veröffentlicht wurde das Lied bereits im Jahr 2023. Populär wurde es erst später durch ein Video. Darin ist WOODZ, der mit bürgerlichem Namen Cho Seung-youn heißt, zu sehen, wie er es im Jahr in einer Sendung 2024 als Soldat in Uniform singt. Das Video ging anschließend viral und das Lied kam in die Charts.

Platz zwei geht an „Home Sweet Home“ von G-Dragon, das er gemeinsam mit den BigBang-Mitgliedern Taeyang und Daesung gesungen hat. Auf Platz drei folgt „Whiplash“ von aespa. Der globale Hit „APT.“ von Rosé und Bruno Mars landete auf Platz sechs.





Die ausländischen Jahrescharts eroberte „Golden“ aus dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“. Insgesamt acht Songs aus dem Film platzierten sich unter den ersten 30, darunter „Soda Pop“ an zweiter Stelle. „Your Idol“ belegte den vierten Platz, „How It´s Done“ den sechsten Platz.





Auf Platz drei rangierte „Die With A Smile“ von Lady Gaga und Bruno Mars.