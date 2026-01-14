G-Dragon und Stray Kids treten bei Benefizkonzert in Paris auf

ⓒ JYP Entertainment, Galaxy Corporation

Die K-Pop-Stars G-Dragon und Stray Kids werden bei einem Benefizkonzert in Paris auftreten.

Das ließen Vertreter der Musikindustrie am Donnerstag (8. Januar) verlauten.

Organisiert wird das Konzert von First Lady Brigitte Macron in ihrer Funktion als Präsidentin der französischen Krankenhausstiftung.

Bei der Veranstaltung am 22. Januar werden auch globale Popstars wie Christina Maria Aguilera und A$AP Rocky auf der Bühne stehen.

G-Dragon und Stray Kids waren bereits im letzten Jahr bei dem Konzert aufgetreten. Damals waren aus Südkorea auch Rosé von Blackpink und J-Hope von BTS sowie Taeyang von BIGBANG mit von der Partie.

Die Stiftung sammelt seit 1989 Gelder für Projekte zur Verbesserung des Alltags von Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Das Benefizkonzert mit Stars aus aller Welt wird seit 2023 organisiert.