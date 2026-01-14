Kollegen und Fans verabschieden sich von Schauspieler Ahn Sung-ki

ⓒ Artist company

Am Freitag hat in Seoul der Trauergottesdienst für den Schauspieler Ahn Sung-ki stattgefunden.

Schauspielkollegen und Fans verabschiedeten sich bei der Messe in der Myeongdong-Kathedrale von Ahn, der sich sein Leben lang dem Film gewidmet hat und als warmherziger Mensch in Erinnerung bleibt.

Der Trauerzug wurde von den bekannten Schauspielern Jung Woo-sung und Lee Jung-jae angeführt. Lee hielt dabei den Geumgwan-Orden für kulturelle Verdienste, die höchste Auszeichnung im Kulturbereich, die Ahn am Montag posthum verliehen worden war.

Geleitet wurde die Trauermesse vom Seouler Erzbischof Chung Soon-taick.

Ahn war am 5. Januar in einem Krankenhaus der Hauptstadt im Alter von 74 Jahren gestorben. Er musste auf die Intensivstation eingeliefert werden, nachdem er sich zu Hause verschluckt hatte und kollabiert war.

Er wirkte in seiner jahrzehntelangen Karriere in mehr als 140 Filmen mit. 1957 hatte er als Kinderschauspieler debütiert.