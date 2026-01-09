Kim Jong-un: Geburtstag und Vergötterung

ⓒ KBS News

In Nordkorea sind die Geburtstage der ehemaligen Staatschefs Kim Il-sung und Kim Jong-il, bekannt als „Tag der Sonne“ bzw. „Tag des leuchtenden Sterns“, die wichtigsten Nationalfeiertage. Die Geburtstage der Familie Kim haben eine größere Bedeutung als traditionelle Volksfeste. Sie sind als gesetzliche Feiertage festgelegt, und es finden im ganzen Land groß angelegte Gedenkveranstaltungen statt. Aber wie wird der Geburtstag des derzeitigen Machthabers Kim Jong-un gefeiert? Heute sprechen wir mit Cheong Seong-chang, Vizepräsident des Sejong-Instituts, über Kim Jong-uns Geburtstag und den fortwährenden Prozess seiner Vergötterung.





Der 8. Januar war der Geburtstag des obersten Führers Nordkoreas, Kim Jong-un. Nordkoreas Medien verschwiegen dieses Ereignis jedoch komplett. Stattdessen ist der 8. Januar im offiziellen Kalender ein ganz normaler Wochentag. Der von Nordkoreas Verlag für Fremdsprachen herausgegebene Kalender markierte den 8. Januar weder rot noch gab er ihm eine besondere Bezeichnung. Dies steht in krassem Gegensatz zu den Geburtstagen der ehemaligen Machthaber.





Der offizielle Name Nordkoreas lautet Demokratische Volksrepublik Korea. In Wirklichkeit ist Nordkorea jedoch weder demokratisch noch eine Republik. Es kann als autoritärer Staat, Diktatur und sogar als Monarchie charakterisiert werden. Daher waren die wichtigsten Nationalfeiertage in Nordkorea historisch gesehen die Geburtstage von Kim Il-sung und Kim Jong-il.





Seit Kim Jong-uns Machtübernahme hat die Bedeutung der Geburtstage der beiden früheren Führer jedoch abgenommen. Stattdessen werden nun der Gründungstag der Arbeiterpartei und der Gründungstag des Regimes relativ stärker betont als davor. Infolgedessen ist es weniger notwendig geworden, Kim Jong-uns Geburtstag zu einem nationalen Feiertag zu machen.





Außerdem wurde Kim Il-sungs Geburtstag am 15. April erst Jahre nach seinem Tod von seinem Sohn Kim Jong-il zum „Tag der Sonne” erklärt. Ebenso wurde Kim Jong-ils Geburtstag am 16. Februar erst 2012, im Jahr nach seinem Tod, zum „Tag des leuchtenden Sterns”. Angesichts dieser historischen Beispiele erscheint es als selbstverständlich, dass Kim Jong-uns Geburtstag noch nicht zum Nationalfeiertag erklärt wurde, da er noch am Leben ist.





Kims Jong-uns Geburtstag wurde 2014 durch den Besuch des ehemaligen Basketball-Stars Dennis Rodman in Nordkorea bekannt. Am 8. Januar 2014 berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA (Korean Central News Agency), dass Rodman Nordkorea passend zum Geburtstag des Staatschefs besucht habe. Nordkorea hat jedoch Kims Geburtstag noch nicht offiziell bekannt gegeben. Auch gab es bislang so gut wie keine öffentlichen Feierlichkeiten an dem Tag.





Das bedeutet jedoch nicht, dass der Prozess der Vergötterung nicht längst im Gange ist. Bereits im ersten Jahr von Kim Jong-uns Herrschaft, 2012, veröffentlichte Nordkorea den ersten Dokumentarfilm, der seiner Verherrlichung gewidmet war. Anschließend wurden „Leitfäden zu Kim Jong-uns revolutionären Aktivitäten” an Schulen verteilt, um seine außergewöhnliche Natur zu unterstreichen. Im Jahr 2024 erhielt er sogar „Treueeide” von Beamten als Geburtstagsgeschenk.





Kim Jong-un wurde am 8. Januar 1984 geboren. Der 8. Januar 2024 war also sein 40. Geburtstag. Angesichts der Tatsache, dass Kim 2024 die 40 überschritten hat, können die Treuebekundungen, die er erhielt, als Gedenken an dieses runde Ereignis interpretiert werden. Die Tatsache, dass nordkoreanische Beamte Kim Jong-un an seinem Geburtstag ihre Loyalität versprachen, deutet darauf hin, dass sie sich intern durchaus bewusst sind, dass der 8. Januar tatsächlich sein Geburtstag ist.





Nordkoreaner schwören der Partei und ihrem Führer Treue, in der Regel an den Geburtstagen von Kim Il-sung oder Kim Jong-il oder am Neujahrstag. Im Jahr 2024 wurde jedoch mit dieser Tradition gebrochen und der „Treueeid” erstmals am Geburtstag von Kim Jong-un abgelegt.





Die Strategie der Vergötterung begann mit der Nachahmung seiner Vorgänger und entwickelt sich nun zu einer eigenen Form der Verherrlichung.





Die Vergötterung von Kim Jong-un weist eine auffällige Ähnlichkeit mit der von Kim Il-sung auf, der das Bild einer warmherzigen, väterlichen Figur betonte, die dem Volk nahestand. Und ähnlich wie Kim Jong-il betont Kim Jong-un ebenfalls das Bild eines Führers, der dem Militär Vorrang einräumt. Wir können beobachten, dass die Methoden der Vergötterung, die in der Vergangenheit auf die beiden früheren Führer angewendet wurden, nun gleichzeitig auch für Kim Jong-un genutzt werden.





Im April 2012 trat Kim Jong-un offiziell sein Amt an. Kim erbte die Macht durch die dynastische Nachfolge in dritter Generation und nutzte aktiv die Nostalgie des nordkoreanischen Volkes für seinen Großvater Kim Il-sung und die Anweisungen seines Vaters Kim Jong-il.





Im fünften Jahr seiner Machtübernahme, 2016, geschahen bedeutende Veränderungen im Prozess seiner Vergötterung. Atomtests, Raketenstarts und Inspektionen von Militäreinheiten wurden als Erfolge Kim Jong-uns gewertet. Im Jahr 2017 zeigte er entschlossenes Handeln, als er die „Fertigstellung von Atomwaffen“ verkündete. Im September 2017 führte Nordkorea seinen sechsten Atomtest durch, der als großer Erfolg bewertet wurde. Die Betonung der Fertigstellung von Atomwaffen war eine klare Kampagne zur Vergötterung Kim Jong-uns.





Nach der Erklärung über die Fertigstellung von Atomwaffen im Jahr 2017 war Nordkorea aufgrund internationaler Sanktionen stark isoliert. Im Jahr 2018 hatte Nordkorea jedoch eine Reihe hochkarätiger Gipfeltreffen mit China, Südkorea und den USA. Ein Gipfeltreffen mit den USA hatten weder sein Großvater noch sein Vater erreicht. Infolgedessen stieg Kim Jong-uns internes Ansehen erheblich.





Auf dem Parteitag der Arbeiterpartei im Januar 2021 kam es zu einem beispiellosen Akt: Die Porträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il verschwanden. Darüber hinaus wurde der Begriff „Oberster Führer”, der zuvor Kim Il-sung vorbehalten war, nun offen auf seinen Enkel angewendet. Man kann sagen, dass Kim Jong-un ab 2021 ein Niveau erreicht hat, auf dem er nicht mehr auf das Erbe seiner Vorgänger angewiesen ist.





Obwohl das zweite Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und den USA 2019 in Hanoi scheiterte, hatte Kim Jong-un 2018 das erste Gipfeltreffen zustande gebracht. Er nutzte diesen Erfolg für seine eigenen, einzigartigen Branding-Bemühungen.





Ein Paradebeispiel dafür sind die Porträtplaketten mit dem Bildnis von Kim Il-sung und Kim Jong-il. Diese Plaketten tragen alle Nordkoreaner auf der linken Brustseite, sie dienen als wichtiges Instrument zur Vergötterung der Familie Kim. Bei der Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei im Jahr 2024 trugen die anwesenden Spitzenbeamten jedoch Plaketten, auf denen nur das Gesicht von Kim Jong-un abgebildet war. Die Tatsache, dass nun ausschließlich sein Porträt zur Schau getragen wird, signalisiert den Übergang zu einer eigenständigen Ära Kim Jong-uns. Tatsächlich unternimmt der derzeitige Führer Anstrengungen, um seine einzigartige Führungsrolle zu festigen und sich von seinen Vorgängern abzugrenzen.





Im Jahr 2019 gab Kim Jong-un Anweisungen am Berg Kumgang, wo er die bisherige Politik scharf kritisierte. Er ignorierte die Errungenschaften seiner Vorgänger, indem er Ausdrücke wie „koreanisches Volk” und „Wiedervereinigung” vermied. In Nordkorea gibt es den „Juche-Kalender“ mit dem Geburtsjahr von Kim Il-sung, 1912, als seinem ersten Jahr. Doch selbst der ist aus den großen Medien wie der Rodong Sinmun verschwunden. Darüber hinaus hat die Häufigkeit der Besuche im Kumsusan-Palast der Sonne, wo die einbalsamierten Leichname von Kim Il-sung und Kim Jong-il aufgebahrt sind, abgenommen.





Maßnahmen wie diese werden als Kim Jong-uns Entschlossenheit interpretiert, seine eigene Herrschaft zu etablieren und sich nicht mehr auf die Aura seiner Vorgänger zu stützen.





Kim Jong-il verfolgte eine Politik, die vereinfacht gesagt das Militär den Arbeitern vorzog. Die sozialistische Ideologie misst jedoch grundsätzlich der Arbeiterklasse höchste Bedeutung bei. Durch die Verfolgung dieser Militär-Zuerst-Politik ignorierte Kim Jong-il effektiv die Bedürfnisse der Bevölkerung, was zum sogenannten „Mühsamen Marsch” führte, als fast zwei Millionen Menschen verhungerten und die nordkoreanische Wirtschaft in eine langanhaltende Rezession stürzte.





Im Gegensatz dazu belebte Kim Jong-un die Märkte wieder und bot der Bevölkerung Anreize, sich aktiver am Wirtschaftsleben zu beteiligen. Mit seiner als „parallele Entwicklung“ bekannten Politik verfolgte er gleichzeitig wirtschaftliche Fortschritte und die nukleare Aufrüstung. Infolgedessen verbesserte Nordkorea nicht nur seine nuklearen Kapazitäten, sondern erzielte auch einige Erfolge auf wirtschaftlicher Ebene.





Laut einem Bericht der Bank of Korea belief sich das nominale Bruttonationaleinkommen Nordkoreas im Jahr 2024 auf 44,4 Billionen Won oder rund 32 Milliarden US-Dollar, was etwa einem Fünfzigstel des Gesamteinkommens Südkoreas entspricht. Auch wenn diese Zahl bescheiden erscheinen mag, ist die nordkoreanische Wirtschaft in den letzten Jahren tatsächlich gewachsen. Im Jahr 2023 betrug das Wachstum 3,1 Prozent und im folgenden Jahr 3,7 Prozent.





Kim Jong-un, der trotz der chronischen Schwierigkeiten aufgrund internationaler Sanktionen für seine wirtschaftlichen Erfolge als großer Führer glorifiziert wird, wird seine Bemühungen zur Selbstvergötterung voraussichtlich weiter vorantreiben.





Kim Jong-un wird zwar wahrscheinlich weiterhin seine eigene Vergötterung vorantreiben, aber er wird wohl den Ansatz der „Mystifizierung” wie bei seinen Vorgängern vermeiden. In der Ära von Kim Jong-il schürten die Mystifizierung und Kims bewusste Distanz zur Öffentlichkeit eher Angst, anstatt beim Volk ein Bild eines warmherzigen Führers zu fördern.





Kim Jong-un verfolgt eine andere Strategie. So nimmt er beispielsweise häufig seine Tochter Ju-ae zu Inspektionen vor Ort mit und zeigt sich öffentlich mit seiner Frau. Indem er ein freundlicheres Führungsimage betont, wirbt Kim Jong-un für eine Politik, die das Volk an erste Stelle stellt. Das ist nicht nur Rhetorik, sondern spiegelt sich auch aktiv in seiner Politik wider.





Mit der Vorstellung seiner Frau Ri Sol-ju im Jahr 2012 und seiner Tochter Ju-ae im Jahr 2022 setzt Kim auf wirkungsvolle Emotionen und betont seine Verbundenheit mit den Leuten, indem er sich als wohlwollender „Vater des Volkes“ präsentiert.





Bei einer Militärparade zum 75. Jahrestag der Gründung der Arbeiterpartei im Jahr 2020 war er zu Tränen gerührt, als er denen dankte, die sich für die Corona-Quarantänemaßnahmen und die Bewältigung der Hochwasserschäden engagiert hatten. Es war das erste Mal, dass ein nordkoreanischer Führer während einer öffentlichen Rede Tränen zeigte. Dies war ein kalkulierter Schachzug, um die Menschen emotional anzusprechen und ihre Herzen zu gewinnen, im Gegensatz zum imperialen Regierungsstil seiner Vorgänger. Indem er die menschliche Seite des obersten Führers hervorhebt, erweitert Kim Jong-un seine Unterstützerbasis.





Außerdem festigt er das Narrativ, dass Macht zum Schutz des Regimes notwendig ist, um mit Hilfe der Atomkraft seine Position als absoluter Herrscher zu stärken.





Während der Militärparade zum chinesischen Siegestag im September 2025 stand Kim Jong-un neben dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Damit demonstrierte er der internationalen Gemeinschaft seine Anerkennung als Führer eines Staates mit Atomwaffen. Das wichtigste Instrument zur Verherrlichung Kim Jong-uns ist nun der Besitz von Atomwaffen. Dies kann als eine Errungenschaft angesehen werden, von der weder sein Großvater noch sein Vater zu träumen wagten.





Nordkorea hat derzeit schätzungsweise bis zu 150 Atomwaffen. Durch den Erwerb einer solchen Abschreckungsmacht, also dem Besitz von Atomwaffen und der Drohung mit Vergeltungsmaßnahmen, um einen Präventivschlag der USA und Südkoreas zu verhindern, dürfte Kim Jong-un sein Image als machtvoller Führer weiter bekräftigen.





Nordkorea begann in den 1960er Jahren mit der umfassenden Vergötterung seines Machthabers. Kim Il-sung nutzte seinen Hintergrund als Befreiungskämpfer gegen Japan, um seine alleinige, absolute Macht zu rechtfertigen. Sein Sohn Kim Jong-il begann seine eigene Vergötterung bereits in den 1980er Jahren. Und Kim Jong-un betreibt nun ebenfalls Selbstverehrung, um die Legitimität seiner Macht zu sichern.





Wird er seinen Geburtstag vielleicht nächstes Jahr zum Nationalfeiertag erklären, um den Höhepunkt seiner eigenen Anbetung zu erreichen? Es bleibt abzuwarten, wie weit diese zunehmend intensivierte Strategie der Vergötterung getrieben wird.