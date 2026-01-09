Zum Menü Zum Inhalt

Installations- und Performance-Künstler Minjae Lee

#So fern, so nah l 2026-01-16

So fern, so nah

ⓒ Adrienne Meister
Heute sprechen wir mit dem Künstler Minjae Lee, der in München lebt und arbeitet. Seine künstlerische Praxis bewegt sich zwischen Installation und Performance und setzt sich intensiv mit Raum, Material und Körper auseinander. 

Im Gespräch geht es darum, was ihn nach Deutschland geführt hat, wie seine Ausstellung „Doppel Lumpen“ entstanden ist und wie er die Unterschiede zwischen der Kunstszene in Korea und Deutschland erlebt. Außerdem spricht er über aktuelle Themen in seiner Arbeit und gibt einen Ausblick auf kommende Projekte.

ⓒ Minjae Lee
