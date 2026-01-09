Installations- und Performance-Künstler Minjae Lee

Heute sprechen wir mit dem Künstler Minjae Lee, der in München lebt und arbeitet. Seine künstlerische Praxis bewegt sich zwischen Installation und Performance und setzt sich intensiv mit Raum, Material und Körper auseinander.





Im Gespräch geht es darum, was ihn nach Deutschland geführt hat, wie seine Ausstellung „Doppel Lumpen“ entstanden ist und wie er die Unterschiede zwischen der Kunstszene in Korea und Deutschland erlebt. Außerdem spricht er über aktuelle Themen in seiner Arbeit und gibt einen Ausblick auf kommende Projekte.