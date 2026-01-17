„Golden” von K-Pop Demon Hunters bei Golden Globes ausgezeichnet

ⓒ NETFLIX

Die Netflix-Animation K-Pop Demon Hunters hat wieder einmal bewiesen, dass sie die beliebteste Animation im letzten Jahr war. Der Song „Golden“ aus dem Soundtrack des Films hat bei den Golden Globes den Preis für den besten Filmsong erhalten.

Es ist das erste Mal, dass ein Animationsfilm, der in Korea spielt, bei dieser Preisverleihung ausgezeichnet wurde. Zuvor wurde „K-Pop Demon Hunters“ bei den Critics Choice Awards gleich mit zwei Preisen ausgezeichnet.

K-Pop Demon Hunters ist der meist gesehene Animationsfilm bei Netflix und die Songs aus dem Soundtrack zu dem Film stehen auch jetzt in den oberen Rängen der US-Billboard Charts.