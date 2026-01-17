ALLDAY PROJECT wurde bei iHeart Radio nominiert

ⓒ THE BLACK LABEL

Die gemischte Gruppe ALLDAY PROJECT hat ihr Debütjahr erfolgreich abgeschlossen. Sie wurden sogar bei den iHeart Radio Music Awards für den Preis „K-Pop Best New Artist“ nominiert.

Die Preisverleihung wird am 26. März in Los Angeles veranstaltet. Es gibt sie bereits seit 2014. Interpreten, deren Lieder beim Sender iHeart Radio und auf der App des Senders am meisten gespielt wurden, werden dabei ausgezeichnet. ALLDAY PROJECT wurde schon sechs Monate nach ihrem Debüt auf die Liste gestellt, was ein definitiver Beweis für den Erfolg der Gruppe darstellt.

ALLDAY PROJECT haben im letzten Jahr im Juni mit dem Lied „FAMOUS“ debütiert. Mit diesem Lied haben sie gleich die Charts gestürmt. Fünf Monate nach ihrem Debüt veröffentlichten sie dann die Lieder „One more Time“ und „Look at Me“, die in der ersten EP enthalten sein werden.

Um zu erfahren, ob sie nun diesen Preis auch erhalten werden, müssen wir uns noch bis März gedulden.