„Love Love Love” von Epik High wieder beliebt

Das Lied „Love Love Love” haben Epik High eigentlich vor neun Jahren auf den Markt gebracht. Es ist in ihrem vierten regulären Album von 2017 enthalten, aber das Lied ist nach dem Stand des 12. Januar bei Top 100 von Apple Music auf Platz vier, bei den Top 50 von Spotify auf Platz sieben von Top 50 und bei den You Tube Music Weekly Charts auf Platz 42. Auch in inländischen Charts kann man das Lied wieder finden.

Das Lied „Love Love Love” wurde jüngst bei Tiktok, Shorts und weiteren Videos verwendet und wurde dadurch einem neuen Publikum bekannt. Die fröhliche und eingängige Melodie des Liedes passte gut zu den Contents der Videos, so dass die Nutzer vom Lied und der Choreografie sehr angetan sind.

Epik High gaben im Dezember ein Konzert und spielten dabei das Lied „Love Love Love“ sowie das Lied „LOV3“, in dem ebenfalls eine Passage aus dem Lied zu hören ist. Die Besucher waren gleich begeistert.

Epik High haben einen You Tube Kanal, der von etwa 1,5 Millionen Abonnenten besucht wird. Sie haben verkündet, im neuen Jahr viele Contents hochladen zu wollen.