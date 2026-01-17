Zum Menü Zum Inhalt

G-Dragon erhält Preis für “Album des Jahres” bei QQ Music

2026-01-17

Unterwegs mit Musik

ⓒ Galaxy Corporation
Die Beliebtheit des Sängers G-Dragon ist auch im Nachbarland China gut zu erkennen. Von der größten Musikplattform Chinas QQ Music hat er den Preis „Album des Jahres“ erhalten. 
QQ Music veröffentlichte die Liste mit den besten Liedern, Alben und Interpreten am 9. Januar und das reguläre Album “Übermensch“ von G-Dragon wurde zum Album des Jahres ernannt. 
Auch bei den TME 2025 Year-End Chart von Tencent Music Entertainment ist G-Dragon vorzufinden. Tencent Music Entertainment gehört zur größten Musik-Streaming Plattform von China. Bei den TME-Charts wurde G-Dragon als K-Pop-Sänger des Jahres, sein Album als Album des Jahres und das Lied „Home Sweet Home“ als Lied des Jahres ausgezeichnet.
G-Dragon will vom 6. bis 8. Februar in Seoul ein Fantreffen veranstalten.
