Die Golden Disc Awards und ihre Preisträger

ⓒ JYP Entertainment, ODD ATELIER

Am 10. Januar fanden die Golden Disc Awards in Taipei statt. In diesem Jahr wurden viele K-Pop-Stars ausgezeichnet.

Stray Kids erhielten die höchste Auszeichnung. Der Preis für den besten Künstler oder die beste Künstlerin, der in diesem Jahr neu eingeführt wurde, ging an Jennie.

Stray Kids hatten vor sieben Jahren bei der gleichen Preisverleihung den „Newcomer“-Preis erhalten. Dieses Jahr ging nun also die höchste Auszeichnung dieser Awards an die Sänger. In einer so kurzen Zeit konnten sie sich zu Weltstars entwickeln.

Auch G-Dragon wurde mit einem Preis ausgezeichnet. Sein drittes reguläres Album, das er nach elf Jahren und fünf Monaten Pause herausgegeben hatte, erhielt den Preis für das beste Album.

In diesem Jahr haben ALLDAY PROJECT und Cortis den „Newcomer-Preis erhalten. Beste Gruppe waren Monsta X. Die Girlgroup KiiiKiii erhielt den „Next Generation“-Preis.

Bei der Preisverleihung haben K-Pop-Stars auch Lieder vorgetragen. Die Sänger sangen nicht nur ihre Lieder, sondern auch die von ihren Sängerkollegen. Es war ein richtiges Musikfestival.