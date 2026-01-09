Das „Cheongsonggok“ und der Pansori-Trommler Kim Dong-jun

Die Xia-Dynastie im alten China wurde von Yu dem Großen regiert und gilt als ein Königreich, in dem Frieden und großer Wohlstand herrschte. Eines Tages hörte der Kaiser einen alten Mann auf der Straße singen. Die Worte des Liedes lauteten: „Ich arbeite, wenn die Sonne aufgeht, und schlafe, wenn sie untergeht. Ich bekomme Wasser aus dem Brunnen und Essen vom Feld. Wozu brauche ich da einen Kaiser?“ Die Menschen lebten ihr Leben, ohne zu wissen, wer ihr Herrscher war. So sollte es in guten und friedlichen Zeiten sein. Auch der Kaiser Shun, der auf Yu den Großen folgte, herrschte über friedliche Zeiten. Viele traditionelle koreanische Lieder feiern die Errungenschaften dieser mythischen chinesischen Kaiser. Eines von ihnen ist das Danso-Solo „Cheongseonggok청성곡“. Es wird auch „Yocheonsuniljigok요천순일지곡“ genannt, was so viel heißt wie „Der Himmel von Kaiser Yu und die Sonne von Kaiser Shun“. Das Stück verkörpert den Wunsch der Menschen, in friedlichen Zeiten zu leben, wie es die Regentschaft dieser zwei Kaiser gewesen sein sollen.





Diese Woche möchten wir Ihnen den Pansori-Trommler Kim Dong-jun김동준 vorstellen. Man sagt oft, dass der Erfolg einer Pansori-Aufführung von den Fähigkeiten des Gosu고수 abhängt, wie der Trommler beim Pansori genannt wird. Beim Pansori singt eine Sängerin oder ein Sänger eine lange Geschichte zum Rhythmus einer Trommel. Sie können sich also vorstellen, wie wichtig die Rolle des Gosu bei einer Pansori-Aufführung ist. Der Trommler kann seinen Rhythmus an die Atmung des Pansori-Sängers anpassen oder die Stille mit Trommelschlägen füllen, wenn der Gesang für einen Moment pausiert. Er kann auch Soundeffekte produzieren, die zum Verlauf der Geschichte des Pansori passen. Er kann Fehler der Sängerin oder des Sängers ausgleichen oder ihren Gegenspieler in der Geschichte spielen. Kurz gesagt, der Trommler muss ein Gespür für die Aufführung haben und schnell und angemessen reagieren können. Diese Notwendigkeit für ein ausgeprägtes Urteilsvermögen, das auf jahrelange Erfahrung zurückgeht, ist vermutlich der Grund, warum es zwar Wunderkinder unter den Pansori-Sängern und -Sängerinnen gibt, aber nicht unter den Trommlern.

Kim Dong-jun war in jungen Jahren ein Pansori-Sänger. Er wurde 1928 in Hwasun화순 in der Provinz Jeollanam-do geboren und begann im Alter von zehn Jahren, Gesang zu studieren. Er arbeitete zunächst in der Kompanie des Meistersängers Kim Yeon-su김연수 und unterrichtete sogar Pansori in Jeonju und Iksan. In den 1960ern trat er in die Nationale Changgeuk-Kompanie Koreas ein, wo er vor allem als Trommler arbeitete. Er galt als ein Trommler, der Pansori in- und auswendig kannte, da er lange Zeit ein Pansori-Sänger gewesen war. Er soll vor allem gut bei schnellen Rhythmen gewesen sein, insbesondere dem Jajinmori자진모리-Rhythmus. Keiner konnte wie er die ausgelassene Seite eines Sängers hervorlocken.

Kim Dong-juns Bruder Kim Dong-pyo김동표 war als Praktizierender des Daegeum Sanjo anerkannt, und seine Frau Cho Soon-ae조순애 war ebenfalls eine Pansori-Sängerin. Sie gab ihre Karriere auf, als sie Kim Dong-jun im Alter von 40 Jahren heiratete, doch 1999, im hohen Alter von 70 Jahren, begann sie wieder zu singen und ist bis heute aktiv. 1989 wurde Kim Dong-jun als Praktizierender des Pansori-Trommelns anerkannt, aber leider verstarb er nicht einmal ein Jahr später.





Während König Seonjos선조 Regentschaft in der Joseon-Ära lebte eine Frau namens Lee Ok-bong이옥봉. Sie war eine intelligente Frau mit einem großen Interesse an Literatur, die einen Mann von großem Intellekt und großer Aufrichtigkeit heiraten wollte. Sie fasste einen konfuzianischen Gelehrten namens Jo Won조원 ins Auge und wurde schon bald seine Frau. Doch dann wurde der Grabpfleger ihrer Familie zu Unrecht beschuldigt, einen Ochsen gestohlen zu haben. Die Frau des Grabpflegers kam, um Jo Won um Hilfe zu bitten. Doch nur Lee Ok-Bong war zu Hause. Als sie von der Geschichte hörte, schrieb sie ein Gedicht und sagte der Frau, sie solle es dem Beamten zeigen, der ihren Mann eingesperrt hatte. Das Gedicht deutete auf die Lücken in der Anklage hin und forderte, dass der Grabpfleger freigelassen werden sollte. Als er das Gedicht gelesen hatte, ließ der Beamte den Mann frei. Doch Jo war nicht glücklich damit, was seine Frau getan hatte, weil es ihn politisch angreifbar machte. Er verstieß Lee Ok-bong und schickte sie zu ihrer Familie zurück. Sie jedoch blieb ihm treu und bat ihn in einem Gedicht, zu ihr zurückzukehren. Das Gedicht wurde als Gagok vertont und trägt den Titel „Der Weg, den ich im Traum ging“.





