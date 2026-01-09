Nordkoreanische Filme

Die beeindruckende Erfolgsserie südkoreanischer Filme setzt sich auch in diesem Jahr fort. Der Film „No Other Choice“ von Regisseur Park Chan-wook, der moderne Ängste um Jobverlust wegen Rationalisierung gekonnt mit Parks charakteristischer schwarzen Komik verbindet, erhielt bei den diesjährigen Golden Globes drei Nominierungen, darunter in den Kategorien „Bester Film“ und „Bester Schauspieler“. Außerdem wurde er als vorläufiger Kandidat für die Oscar-Verleihung in der Kategorie „Bester internationaler Spielfilm“ ausgewählt.





Da stellt sich natürlich die Frage, wie es mit Kinofilmen in Nordkorea aussieht. Dazu erkunden wir die Welt der nordkoreanischen Filme mit Professor Jeon Young-sun vom Institut für Geisteswissenschaften und Vereinigung an der Konkuk-Universität.





Im Jahr 2020 gewann der Film „Parasite“ des südkoreanischen Regisseurs Bong Joon-ho vier Oscars. Ein Jahr später gewann die südkoreanische Schauspielerin Youn Yuh-jung den Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in dem Film „Minari“, der die Geschichte einer koreanisch-amerikanischen Einwandererfamilie erzählt. Zuletzt wurde der Animationsfilm „K-Pop Demon Hunters“ der koreanisch-kanadischen Regisseurin Maggie Kang bei den Golden Globes am 11. Januar ausgezeichnet. Filme aus und mit der koreanischen Kultur begeistern das Publikum weltweit und erleben eine glorreiche Blütezeit.





Interessanterweise gab es eine Zeit, in der auch das nordkoreanische Kino große Aufmerksamkeit auf sich zog.





Die nordkoreanische Filmbranche erlebte in der Ära des ehemaligen Machthabers Kim Jong-il eine Zeit, die viele als ihr goldenes Zeitalter bezeichnen. Kim selbst war als Filmfan bekannt und soll eine umfangreiche Filmsammlung besessen haben, hat nordkoreanische Produktionen aber oft als vorhersehbar und dogmatisch kritisiert. In einem gewagten Schritt zur Wiederbelebung der Branche orchestrierte er 1978 die Entführung des renommierten südkoreanischen Regisseurs Shin Sang-ok und der gefeierten Schauspielerin Choi Eun-hee. Das führte zu einigen Erfolgen bei internationalen Filmfestivals. Aufgrund der spezifischen Beschränkungen innerhalb Nordkoreas erlebte das nordkoreanische Kino jedoch schließlich einen Rückschlag.





Die nordkoreanische Filmbranche erreichte in den 1970er Jahren einen Wendepunkt, der mit Kim Jong-ils Aufstieg zum Leiter der Abteilung für Propaganda und Agitation zusammenfiel. Kim Jong-il, der als großer Filmfan bekannt war, erkannte schon in jungen Jahren die Popularität und den Einfluss von Spielfilmen und nutzte das Kino strategisch als wirkungsvolles Instrument der politischen Propaganda. Er verfasste einen theoretischen Leitfaden für die nordkoreanische Filmbranche und stellte sicher, dass alle Produktionen unter der direkten Anleitung der Arbeiterpartei durchgeführt wurden, doch er blieb mit den einheimischen Produktionen unzufrieden.





Um Filme von höherer Qualität zu erhalten, ließ er 1978 den Regisseur Shin Sang-ok und die Schauspielerin Choi Eun-hee entführen. Sie gehörten zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der damaligen südkoreanischen Filmszene. Während seines unfreiwilligen Aufenthalts in Nordkorea gewann Regisseur Shin für seinen Film „An Emissary of No Return“, der den Fall um die Sondergesandten nach Den Haag 1907 thematisierte, den Sonderpreis der Jury für die beste Regie beim Internationalen Filmfestival Karlovy Vary in Karlsbad. Seine Frau Choi Eun-hee gewann 1985 den Preis als beste Schauspielerin beim Internationalen Filmfestival in Moskau für ihre Rolle in dem nordkoreanischen Film „Salt“.





Nach der abenteuerlichen Flucht der beiden 1986 in Wien trat das nordkoreanische Kino jedoch in eine Phase des Niedergangs ein. Diese Stagnation war größtenteils auf die systemeigenen Beschränkungen zurückzuführen.





Nordkoreanische Filme legen den Schwerpunkt auf Politik und konzentrieren sich auf vorbildliche Persönlichkeiten, die dem Volk vorleben, wie es sich zu verhalten hat. Die Filme dienen im Wesentlichen als didaktische Instrumente, die zeigen, wie man leben sollte.





Typischerweise verwendet das nordkoreanische Kino eine strukturierte Erzählweise. Am Höhepunkt der Geschichte greift eine Führerperson, oft als „General“ bezeichnet, ein, um die zentralen Konflikte zu lösen. Charaktere, die den revolutionären Geist verkörpern oder den Lehren des Führers fleißig folgen, fungieren als Vermittler und vertreten effektiv die Stimme der Partei.





Das Kino hat die einzigartige Kraft, ein Publikum gemeinsam kollektiv zu begeistern, und übt daher einen immensen Einfluss auf die Öffentlichkeit aus. Nordkorea hat diese tiefgreifende Wirkung früh erkannt und nutzt Filme seit jeher als wirkungsvolles Instrument der politischen Propaganda. Schon als Nordkorea sich noch von den Verwüstungen des Koreakriegs erholte, investierte es in seine Filmindustrie und produzierte Filme, die den eigenen Anführer verherrlichten. Ein Paradebeispiel für einen solchen „Führerfilm“ ist „Star of Korea“ von 1985 über den antijapanischen Kampf des jungen Kim Il-sung.





In Nordkorea stellen Filmprotagonisten Figuren dar, die beispielhaft vorangehen und von den Zuschauern nachgeahmt werden sollen. Die Drehbücher werden zunächst gemäß den offiziellen Produktionsplänen geschrieben, aber das Filmteam kann erst zusammengestellt werden, wenn das Werk einer strengen Prüfung und Auswahl unterzogen wurde. Auch wird das fertige Drehbuch zusammen mit der ersten Filmrolle dem Zentralkomitee der Partei vorgelegt. Da alle Produktionen unter der strengen Aufsicht der Partei entstehen und einer umfassenden Kontrolle und Zensur unterliegen, ist das nordkoreanische Kino mit zahlreichen Tabus behaftet.





Das Filmemachen in Nordkorea ist nicht grundsätzlich kreativitätsorientiert. Die Arbeiterpartei schreibt vor, was die Öffentlichkeit zu sehen bekommt. Gewalttätige oder sexuell explizite Themen sind strengstens verboten, aber auch Inhalte, die den Sozialismus untergraben könnten. Auch übernatürliche Elemente wie Geister und Zombies sind gänzlich untersagt.





Dies hat seine Wurzeln in der Ideologie, dass Sozialismus Wissenschaft sei, und dass Filme mit wissenschaftlichen Prinzipien übereinstimmen müssen. Menschen treiben den historischen Fortschritt vor, sie müssen also im Mittelpunkt stehen, Roboter können lediglich eine Nebenrolle spielen. Darüber hinaus haben übernatürliche Phänomene oder fantastische Geschichten im nordkoreanischen Kino einfach keinen Platz.





Horrorfilme gibt es in Nordkorea nicht. Der Grund dafür ist, dass es in einem System, das sich ausschließlich um den obersten Führer dreht, Geister oder übernatürliche Wesen mit übermenschlichen Kräften unmöglich dargestellt werden können.





Die Genres des nordkoreanischen Kinos sind auffallend übersichtlich. Sie lassen sich hauptsächlich einteilen in „Kunstfilme“ mit politischen und ideologischen Zielen, „Dokumentarfilme“ über historische Zusammenhänge, „Wissenschaftsfilme“ zur Verbreitung wissenschaftlich-technologischer Erkenntnisse und „Animationsfilme“, die sich speziell an Kinder richten.





Wenig überraschend gibt es in Nordkorea viele regelrechte Kassenschlager, die zehn Millionen und mehr einheimische Zuschauer angezogen haben.





Viele nordkoreanische Filme unterliegen einer Vorführpflicht. So war beispielsweise „Star of Korea“ eine Produktion, die alle Nordkoreaner sehen mussten. Manchen Berichten zufolge soll der Film unglaubliche 120 Millionen Zuschauer erreicht haben. Viele Filme dienen als Lehrmaterial und müssen von der gesamten Bevölkerung gesehen werden.





Andererseits gibt es bei einem neuen Film auch wenig andere Optionen. So wurden beispielsweise unter Kim Jong-un seit 2013 kaum mehr als fünf Filme produziert. Wenn nur alle zwei Jahre ein neuer Film erscheint, strömen die Leute natürlich mit großer Begeisterung in die Kinos, um diese Neuerscheinung zu sehen, da es praktisch keine Alternativen gibt.





Filme gehören zu den wenigen Unterhaltungsmöglichkeiten, die es in Nordkorea gibt. Zwar ohne Popcorn während der Vorführung, aber es gibt verschiedene Snacks und Getränke, während man auf den Film wartet. Außerdem kann ein Film auch auf anderen Wegen kopiert und verbreitet werden. So finden Vorführungen nicht nur in offiziellen Kinos statt, sondern auch in Fabriken, Unternehmen und Genossenschaftsbetrieben – überall dort, wo eine weiße Leinwand aufgestellt werden kann.





Viele Filme, die das nordkoreanische Kino maßgeblich geprägt haben, sind beim Publikum begeistert aufgenommen worden, und die Schauspieler und Schauspielerinnen werden überall gefeiert. Die nordkoreanische Schauspielerin O Mi-ran begeisterte das Publikum in dem Film „A Broad Bellflower“ mit ihrer feinen Darstellung der selbstaufopfernden Figur Song Rim, die entschlossen ist, ein Bergdorf zu modernisieren. Dann gibt es noch Hong Yong-hui, den Star aus „The Flower Girl“, einem Film, den Nordkorea als unsterbliches Meisterwerk preist. Und Ri Yong-ho hinterließ einen starken Eindruck mit seiner Rolle in „Hong Kil-dong“, einer Adaption des koreanischen Klassikers „Die Geschichte von Hong Kil-dong“.





Viele sind durch Talent und Charisma zu Filmstars aufgestiegen. Doch wie wird man überhaupt Schauspieler oder Schauspielerin in Nordkorea?





In Nordkorea führt jeder gute Beruf über eine entsprechende Fachhochschule. Es gibt Ausnahmen, wie beispielsweise O Mi-ran, eine der bekanntesten Schauspielerinnen Nordkoreas, die Berichten zufolge nach ihrer Karriere als Turnerin als Schauspielerin entdeckt wurde. Im Allgemeinen müssen angehende Schauspieler jedoch eine spezielle Schauspielschule besuchen. Am bekanntesten ist die Universität für Theater- und Filmkunst in Pyongyang.





Einige Kinderdarsteller kommen auch direkt aus Einrichtungen wie dem Changgwang-Kindergarten und schlagen später eine Schauspielkarriere ein. Die wichtigsten Personen in der Filmbranche sind jedoch Absolventen der Schauspiel-Universität Pyongyang.





Der übliche Weg zum Schauspiel führt also über einen Abschluss an einer Kunsthochschule. Insbesondere die Universität für Theater- und Filmkunst in Pjöngjang (Pyongyang University of Dramatic and Cinematic Arts) ist die führende Einrichtung für die Förderung künstlerischer Talente.





In Nordkorea ist „Volksschauspieler“ ein prestigeträchtiger Titel mit einem ähnlichen Status und Ansehen wie ein Vizeminister in Südkorea. Die meisten so betitelten Schauspieler stammen von dieser Kunsthochschule. Kang Il-shim 강일심 beispielsweise lieferte eine herausragende Leistung als Fußballtrainerin in dem Fernsehfilm „Small Playground of a Primary School“, der die Leidenschaft einer jungen Trainerin zeigt, die angehende Fußballspieler fördert. Kang bekam ihre Hauptrolle, als sie noch Studentin an der Schauspiel-Universität in Pjöngjang war.





Auch nach der Machtübernahme durch Kim Jong-un sind weiterhin neue Schauspieltalente aufgetaucht. Bemerkenswerte Beispiele sind Ri Su-gyong, die 2015 in der Fernsehserie „Bulletproof Wall“ eine weibliche antijapanische Revolutionsagentin spielte. Ein weiteres Beispiel ist Paek Sol-mi, die 2016 beim Pyongyang International Film Festival für den Film „The Story of Our Home“ den Preis als beste Darstellerin erhielt. In diesem Film kümmert sich die weibliche Hauptfigur, eine frischgebackene Mittelschulabsolventin, um die verwaisten Geschwister ihrer Nachbarn.





Neue junge Schauspieler und Schauspielerinnen verleihen dem nordkoreanischen Kino neue Vitalität. Auch in Bezug auf den technologischen Fortschritt und die erzählerischen Inhalte der Filme sind Veränderungen erkennbar.





Erstens sind neuere nordkoreanische Filme offener für neue Technologien. Während früher komplizierte, unrealistische Geräte durch den sozialistischen Realismus verboten waren, werden solche Elemente nun aktiv in Filmen eingesetzt. Das vergrößert die visuelle Vielfalt und steigert den Unterhaltungswert. Eine weitere bedeutende Entwicklung ist die zunehmende Häufigkeit medizinischer Szenen. So sind nun beispielsweise in Kriegsszenen schwer verletzte und stark blutende Menschen deutlich zu sehen, und chirurgische Eingriffe werden viel häufiger gezeigt.





Diese Entwicklung könnte auf weltweite Trends wie die südkoreanische Popkultur zurückgeführt werden. Letztendlich bedeutet dies eine stärkere Angleichung an allgemeine filmische Konventionen und eine Verlagerung hin zum Ziel der Unterhaltung gegenüber streng faktischem Realismus.





Junge Nordkoreaner, die über Kanäle wie informelle Märkte, sogenannte Jangmadang, mit ausländischen Filmen und Serien in Berührung gekommen sind, finden einheimische Filme oft uninteressant. Diese mangelnde Attraktivität ist auf formelhaftes Schauspiel, unnatürliche Dialoge und vorhersehbare Handlungsstränge zurückzuführen, die eindeutig für die Regimepropaganda konzipiert sind. Dementsprechend bemüht sich das nordkoreanische Kino in der Ära Kim Jong-un darum, mehr populäre Anziehungskraft zu entwickeln, um den sich wandelnden Erwartungen des Publikums gerecht zu werden.





In Anpassung an ausländische Filme werden in nordkoreanischen Filmen immer mehr Liebesszenen eingebaut und Spezialeffekte eingesetzt. Darüber hinaus steigern anspruchsvolle Dialoge und Regie sowie realistische Handlungsstränge, die von traditionellen nordkoreanischen Filmen abweichen, das Interesse des Publikums. Ein Paradebeispiel dafür ist der Film „Comrade Kim Goes Flying“ aus dem Jahr 2012. Dieser Film erzählt die Geschichte von Yong-mi, einer Bergarbeiterin, die gern eine Trapezartistin wäre. Er verlagerte den Fokus deutlich auf die Bedürfnisse eines Individuums und entfernte sich damit von den herkömmlichen nordkoreanischen Narrativen. Insbesondere die Auseinandersetzung der Heldin mit der eigenen Höhenangst und ihrem sozialen Hintergrund fand großen Anklang beim Publikum.





Dieser Wind of Change weht auch beim Pyongyang International Film Festival, das nach sechsjähriger Pause kürzlich wieder seine Pforten geöffnet hat. Obwohl Nordkorea den Zugang zur Außenwelt beschränkt, werden gelegentlich ausländische Filme gezeigt. Bekannte Beispiele sind die britische Komödie „Mr. Bean“ und „Bride and Prejudice“, ein indischer Film, der auf Jane Austens Roman „Stolz und Vorurteil“ basiert. Diese Filme wurden 2014 auf dem Internationalen Filmfestival in Pyongyang gezeigt.





Das Festival zeigt in erster Linie Filme aus sozialistischen Ländern, hat aber auch Beiträge aus westlichen Ländern aufgenommen. Ursprünglich sollte es die Solidarität zwischen den sogenannten blockfreien Staaten fördern, später nahmen auch Länder wie Großbritannien und Frankreich an dem Festival teil.





Das Internationale Filmfestival Pjöngjang 2025 erhielt 92 Filmbeiträge aus verschiedenen Ländern, darunter China, Russland, Griechenland und Thailand. Die russisch-chinesische Koproduktion „Red Silk“ gewann die höchste Auszeichnung. Nordkorea, China und Russland räumten gemeinsam die meisten Preise ab und demonstrierten ihre Dominanz. Dieses Ergebnis kann als Spiegelbild der jüngsten internationalen geopolitischen Trends angesehen werden, die sich innerhalb dieses Filmfestivals manifestieren.





Das nordkoreanische Kino, einst Symbol der Propaganda für das Regime und die alleinige Macht, verändert sich allmählich, doch sein Hauptzweck, die Förderung des Regimes, bleibt unverändert. Welche Geschichten werden nordkoreanische Filme in Zukunft erzählen? Im Gegensatz zu Filmen in Südkorea sind nordkoreanische Filme staatlich produziert und daher stark von politischer Propaganda geprägt. Es bleibt abzuwarten, wie weit sich Nordkoreas Filmbranche tatsächlich weiterentwickeln kann.