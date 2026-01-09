Die Unterscheidung zwischen Gedichten und Liedern und der Gayageum-Spieler Seo Gong-cheol

Das „Cheongguyeongeon청구영언“ war die erste Sammlung von Sijo-Gedichten in der Joseon-Ära. Sein Vorwort beginnt mit der Aussage, dass Lieder und Gedichte letztlich das Gleiche seien. Alte Lieder hätten alle auf Gedichten basiert. Wenn ein Lied aufgeschrieben wurde, wurde es zu einem Gedicht, und wenn ein Gedicht mit einer Melodie vertont wurde, wurde es zu einem Lied. Heute werden Gedichte als Literatur angesehen und Lieder als Musik, aber diese Kategorien waren in früheren Zeiten nicht so eindeutig.





Aber wie unterschieden die Menschen früher in Ostasien dann zwischen Gedichten und Liedern? Laut dem Buch der Lieder, der ältesten chinesischen Gedichtesammlung, handelt es sich bei einem Gedicht um Gefühle oder Gedanken, die in Worten ausgedrückt wurden. Wenn dieses Gedicht dann zu einer Melodie gesungen wird, wird es zu einem Lied.





Das Musikstück “Sib-i nangan십이난간”, “Zwölf Geländer”, besingt die Schönheit des Pavillons Gyeongpodae in Gangneung an der koreanischen Ostküste.





Diese Woche stellen wir Ihnen den Gayageum-Spieler Seo Gong-cheol서공철 vor, ein Meister des Gayageum Sanjo. Er wurde 1911 in Yeoju in der Provinz Gyeonggi-do geboren. Seine Mutter starb, als er noch jung war, und er wurde von der Familie seiner Mutter in Gurye in der Provinz Jeollanam-do großgezogen. Sein Onkel mütterlicherseits, Jeong Nam-ok정남옥, war für seine Gayageum Sanjo bekannt, improvisierte Solostücke auf der Zither Gayageum가야금. Seo Gong-cheol lernte also Sanjo산조 zunächst von seinem Onkel, bevor er seinen eigenen Stil etablierte. Auch wenn Sanjo als improvisierte Musik gelten, folgen die Melodien einem gewissen Stil, der von einem Musiker geprägt wurde. Sanjo-Titel enthalten daher üblicherweise den Namen des Musikers, auf den der jeweilige Stil zurückgeht. Also zum Beispiel: Ein Gayageum-Sanjo im Stil von Seo Gong-cheol.





Seo Gong Cheol beschrieb die Rhythmen seiner Sanjo-Stücke wie folgt:

Beim Jinyangjo진양조-Rhythmus schneit es, beim Jungmori중모리-Rhythmus kommt der Frühling, beim Jungjungmori중중모리-Rhythmus kommt ein adliger Herr zu Besuch. Beim Jajinmori자진모리-Rhythmus geht es um alle menschlichen Gefühle, beim Hwimori휘모리-Rhythmus vergeht die Jugend, und beim Dwipuri뒤풀이 wird alles zusammengeführt.





Seo Gong-cheol soll seine Sanjo-Stücke bei jedem Spiel so stark improvisiert haben, dass es für seine Schüler sehr schwierig war, die Melodien zu lernen. Der Gayageum-Spielerin Kang Jeong-suk강정숙 ist es dennoch gelungen, in die Fußstapfen ihres Mentors zu treten, und sie bewahrt die Gayageum Sanjo im Stil von Seo Gong-cheol bis heute und macht sie bekannt.





Das Geomungo-Solo „Chulgang출강“ wurde 1964 vom nordkoreanischen Komponisten Kim Yong-sil komponiert. Der Begriff „Chulgang“ bezeichnet den Vorgang, geschmolzenen Stahl durch einen Hochofen zu pressen. Kim Yong-sil schrieb dieses Stück vermutlich, während er in der Eisenhütte Heungnam in Nordkorea arbeitete. Es besteht aus drei Sätzen. Der erste Satz ist schnell und energisch, als ob er den Schmelzprozess beschreiben würde. Der zweite Satz ist eher lyrisch und friedlich, und der dritte Satz kehrt wieder zu der energischen Melodie zurück und vermittelt eine hoffnungsvolle Zukunft.





Dieses nordkoreanische Musikstück wurde in Südkorea erstmals 1995 vorgestellt. Der Geomungo-Spieler Lee Se-hwan이세환 arbeitete in Japan und kam über einen koreanisch-japanischen Freund an die Noten. Damals galt die Geomungo in Südkorea als ein Instrument der adligen Gelehrten. Die meisten Neukompositionen für die Zither waren daher langsam und ruhig. Aber seit dem Bekanntwerden von „Chulgang“ hat sich die Vielfalt der Geomungo-Musik stark vergrößert.





