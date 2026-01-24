NewJeans sind trotz Pause weiter beliebt

ⓒ ADOR

Die koreanische Girlgroup NewJeans ist trotz ihrer langen Pause immer noch beliebt. Jüngst haben sie bei der Streamingplattform Spotify 900 Millionen Abrufe erreicht.

Nach den Veröffentlichungen von Spotify hat das Lied „OMG“ diese Marke am 14. Januar erzielt. Die 800 Millionen-Marke wurde im März letzten Jahres erreicht, in etwa zehn Monaten wurde der Song etwa 100 Millionen Mal gehört.

Das Lied hat eine eingängige Melodie und auch die Choreografie ist bei den Fans beliebt.

Das Lied “Super Shy” und “Ditto“ haben bereits 800 Millionen Streamings überschritten und auch andere Lieder wie „Hype Boy“, „Attention“ wurden viel gehört. Insgesamt wurden NewJeans bei Spotify über 7,2 Milliarden Mal gehört.