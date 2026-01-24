Treasure erreichen Spitzenplatz in japanischen Musikcharts

ⓒ YG Entertainment

Die Gruppe Treasure hat Spitzenplätze von wichtigen Musikcharts von Japan erreicht.

Laut den Veröffentlichungen von YG Entertainment am 16. Januar steht das dritte Minialbum von Treasure, „Love Pulse“, auf dem Spitzenplatz der Orikon Weekly Album Charts und der Billboard Japan Top Sales Charts.

Das Album „Love Pulse” wurde im September letzten Jahres veröffentlicht und wurde bereits in der ersten Woche der Herausgabe über 1,13 Millionen Mal verkauft. In Japan verkaufte sich das Werk über 100.000 Mal und erhielt damit die Golden Disc.

Die japanischen Medien sind auf diese hervorragenden Ergebnisse aufmerksam geworden und berichten bereits über die dritte Japantour und die Teilnahme der Gruppe an Musikpreisverleihungen.

Als der Ticketverkauf für die dritte Japantour von Treasure begann, waren die Tickets in Windeseile vergriffen. Im Februar wollen die Jungs in Osaka den letzten Auftritt in Japan absolvieren, dann geht es in andere Städte im asiatischen Raum.