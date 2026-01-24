VIXX will nach sieben Jahren wieder vollzählig werde

ⓒ JELLYFISH Entertainment

Die Gruppe VIXX hat sich nach sieben Jahren wieder zusammengeschlossen.

Am 15. Januar haben sie auf ihrer offiziellen SNS-Seite bekannt gegeben, dass sie am 21. und 22. Februar in der KBS Arena in Seoul ein Fankonzert veranstalten wollen.

Die letzte Veranstaltung dieser Gruppe wurde im Januar 2019 ausgetragen. Die in- und ausländischen Fans sind sehr erfreut.

Das Fankonzert heißt „Case No. VIXX“ und auch das Poster wurde mysteriös konzipiert. Es sind Akten zu sehen mit den Namen der einzelnen Mitglieder. Hier und da sind auch Finger- und Fußabdrücke zu sehen.

Auch das jüngste Mitglied der Gruppe hat nun seinen Wehrdienst beendet, womit ein Konzert mit allen Mitgliedern wieder möglich ist. Nach langem Warten werden die Fans hohe Erwartungen haben. Die Sänger wollen sich daher auf ihren Auftritt gut vorbereiten.