Medien interessiert an neuem Album „ARIRANG“ von BTS

Internationale Medien sind schon auf das angekündigte neue Album von BTS aufmerksam geworden. Die Koreaner wollen am 20. März ihr fünftes reguläres Album herausbringen und es soll „ARIRANG“ heißen. Gleich nach dieser Ankündigung haben Medien aus verschiedenen Ländern darüber berichtet. Besonders konzentrierten sich die Medien auf den kulturellen Wert von Arirang. Sie analysierten, warum wohl BTS Arirang als Titel gewählt haben und was die Interpreten damit vermitteln wollten.

Das US-Medium Forbes schrieb, dass BTS stets ihre koreanische Identität in den Mittelpunkt gestellt hätten und das Album „ARIRANG“ symbolisiere, dass sie nach langer Pause wieder zu ihren Wurzeln zurückgekommen seien. Das Lied „Arirang“ sei schon vor Hunderten von Jahren gesungen worden und es sei ein Lied mit unzähligen Varianten, das von allen mit Abänderungen gesungen werden könne.

Das Fashion-Magazin L-Officiel USA schrieb, dass „Arirang“ laut UNESCO über 600 Jahre alt sei. Es gebe keine Definition zu Arirang, aber das Lied sei mit Kreativität, Freiheit, Mitgefühl, Hoffnung und damit mit universellen Gefühlen verbunden.

Im neuen Album von BTS werden 14 Lieder enthalten sein. Nach der Veröffentlichung ihres Albums wollen sie ab 9. April auf Welttournee gehen.