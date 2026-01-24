Stray Kids haben in den USA viele Alben verkauft

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Gruppe Stray Kids haben in den USA viele Alben und CDs verkauft, so dass sie unter die Top Ten des Jahres gekommen ist. Am 14. Januar hat das Medium Luminate, das Daten zu Musik und Entertainment ermittelt und analysiert, den Jahresendbericht zur Musikindustrie 2025 veröffentlicht. Demnach sind die Sänger mit den Werken, die sie 2024 und 2025 herausgegeben haben, auf gute Plätze der Listen „US Top 10 Albums“ und „US Top 10 CD Albums“ gekommen.

Das vierte reguläre Album “Karma“ liegt auf Platz zwei der Liste „US Top 10 CD Albums“. Von allen K-Pop-Alben ist das die beste Platzierung. Mit den Alben „SKZHOP HIPTAPE“ und „Hop“ stehen sie jeweils auf Platz drei und sechs. Insgesamt sind Stray Kids gleich mit drei Werken unter den besten zehn vertreten.

Stray Kids wollen ihren Erfolg auch im neuen Jahr fortsetzen. Sie haben erst einmal in einer Benefizveranstaltung in Frankreich mitgewirkt, im Juni und September wollen sie am „The Governors Ball Music Festival“ und „Rock in Rio“ teilnehmen.