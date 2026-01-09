Hanok-Architekt Daniel Tändler

Heute sprechen wir mit dem Architekten Daniel Tändler. Er beschäftigt sich intensiv mit traditioneller koreanischer Architektur und hat sich besonders auf Hanok spezialisiert. Als Angehöriger der zweiten Generation koreanischer Gastarbeiter in Deutschland verbindet er persönliche Geschichte mit architektonischem Interesse.





Im Gespräch erzählt er, wie er zur Hanok-Architektur gefunden hat, welche Erfahrungen er beim Studium dieses Themas in Deutschland gemacht hat und worin die zentralen Unterschiede zwischen Hanok und deutschen Bauweisen liegen. Außerdem geht es um die Bedeutung des kulturellen Austauschs zwischen Korea und Deutschland für seine Arb