Der Frühlingsbeginn Ibchun und der Pansori-Trommler Jeong Cheol-ho

In Korea herrscht immer noch eisiges Winterwetter, aber im traditionellen koreanischen Jahreszeitenkalender ist der 4. Februar dieses Jahr bereits Ibchun입춘, der Frühlingsbeginn. In Korea gibt es viele Sprüche zum Frühlingsbeginn, in denen das Wort Ipchun vorkommt, wie zum Beispiel „Ibchundaegil입춘대길 Geonyangdagyeong건양다경“. Dieses Sprichwort bringt die Hoffnung für Glück und viele gute Dinge im nahenden Frühling zum Ausdruck. Was erhoffen Sie sich für die nächsten Monate? Wir wünschen all unseren Hörerinnen und Hörern, dass ihre Wünsche für den kommenden Frühling in Erfüllung gehen.





Das Geomungo-Stück „Dongbaek taryeong동백타령“ heißt auf Deutsch „Kamelienlied“. Kamelien gelten in Korea als typische Frühlingsblumen, weil die kräftig gefärbten bunten Blüten normalerweise in den kälteren Monaten erblühen.





Diese Woche stellen wir Ihnen den Pansori-Trommler Jeong Cheol-ho정철호 vor. Er war nicht nur ein Meister in der Begleitung von Pansori auf der Trommel, sondern auch ein begabter Pansori-Sänger und ein Erschaffer von Ajaeng Sanjo. Diese Vielfalt ging auf sein außergewöhnliches Talent zurück, aber auch auf ein Leben mit vielen Wendungen.





Jeong Cheol-ho wurde 1927 in Haenam in der Provinz Jeollanam-do in eine Familie von Musikern und Sängern hineingeboren. Schon im frühen Alter lernte er von seinem Vater Pansori. Doch seine Mutter starb früh, und als er 13 Jahre alt war, starb auch sein Vater.





Der verwaiste Jeong Cheol-ho konnte nichts außer Singen. Er suchte also den Pansori-Meister Im Bang-ul임방울 auf, als dieser in einer Stadt in der Nähe ein Konzert gab, und flehte ihn an, ihn weiter im Pansori zu unterrichten. Fünf Jahre lang lernte er Pansori unter Im Bang-ul und gleichzeitig auch Trommelbegleitung für Pansori von Im Bang-uls Trommler Kim Jae-seon김재선. 1947 gewann er in Namwon sogar einen Gesangswettbewerb. Aber er beschloss, dass Pansori in der chaotischen Zeit nach der Befreiung Koreas keine finanziellen Chancen bot. Also wandte er sich dem Instrumentenspiel zu, in dem er mehr Potential sah, und begann die Ajaeng zu spielen. Das zitherähnliche Instrument reizte ihn aufgrund seines melancholischen, aber eleganten Klangs. Die Ajaeng wurde jedoch normalerweise in der Hofmusik verwendet und war nicht leicht zu beschaffen. Also wandelte Jeong Cheol-ho zunächst eine Gayageum ab, bespann sie mit sieben Saiten und spielte mit einem Bogen auf ihr. Der Klang passte soweit, aber war ihm noch nicht vielfältig genug, also fügte er noch eine Saite hinzu und spielte auf einer achtsaitigen Ajaeng. Er zog sich zum Üben in den Tempel Daeheungsa대흥사 in Haenam zurück und komponierte schon ein Jahr später Ajaeng Sanjo, also improvisierte Solostücke für die Ajaeng.





Schließlich trat Jeong Cheol-ho einer rein weiblichen Opernkompanie bei, wo er als Musiker arbeitete und neue Volkslieder für die Produktionen der Kompanie schrieb. Er begann auch neue Pansori-Stücke zu komponieren, wie zum Beispiel „Yeolsaga열사가“, zu Deutsch das „Lied der Patrioten“, über berühmte Volkshelden. Er schrieb auch ein Pansori, das auf einem Gedicht beruhte, das Kim Dae-jung 1982 in Haft schrieb, und ein Lied, das von der Demokratisierungsbewegung in Gwangju 1980 inspiriert war. Er hatte offensichtlich großes Interesse an der koreanischen Geschichte und an gesellschaftlichen Veränderungen.





Vor langer Zeit hatte der Begriff Pungnyu풍류 eine religiöse Bedeutung. Der Philosoph und Dichter Choe Chi-won최치원 aus dem Vereinten Silla신라 sagte einst, dass sich Pungnyu auf das mystische Tao bezog, dass die Massen erbaute. Die Hwarang화랑, eine Kompanie von jungen Elitekämpfern in der Silla-Ära, wurde eine „Gruppe der Pungnyu“ genannt. Sie trainierten ihren Geist und Körper, um das einfache Volk zu erleuchten, und tanzten und sangen gerne, um Pungnyu zu verstehen. Mit der Zeit verblasste die religiöse Bedeutung und Pungnyu bedeutete einfach nur noch, das Leben, die Natur und die Künste zu genießen.





Manchmal bezieht sich der Begriff auch auf verschiedene Formen der Musik. Die Yeombulpungnyu염불풍류 zum Beispiel begleiten Volkstänze. Ein solches Stück heißt „Daepungnyu“ und wird auf der Flöte Piri gespielt.

