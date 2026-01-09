ⓒ KBS News

Seit dem 20. Januar herrscht in Südkorea die längste Kältewelle dieses Winters mit anhaltenden, oft zweistelligen Minusgraden. Doch an manchen Orten wird diese eisige Kälte sogar begrüßt. Auf den Eisbahnen trotzen die Menschen der Kälte, nutzen das Eis zum Spaß haben und genießen die Winterzeit. Auch in den Skigebieten freuen sich die Besucher über die schneebedeckten Pisten bei dem kalten Wetter.





In Nordkorea ist es ja noch kälter. Wie sieht es dort mit Wintersport aus? Dazu werfen wir heute einen genaueren Blick auf Eisbahnen und Skigebiete in Nordkorea mit Professorin Park Min-ju vom Nationalen Institut für Vereinigungspädagogik.





In diesem Jahr haben nordkoreanische Medien immer wieder über eine Freiluft-Eisbahn im Herzen von Pjöngjang berichtet. Diese Freiluft-Eisbahn wurde im Dezember 2023 eröffnet und ihre Eisqualität wird immer wieder gelobt. Wie wird diese Anlage betrieben?





Laut nordkoreanischen Behörden ist auf der Eisbahn hauptsächlich abends viel Betrieb, vor allem wegen der stimmungsvoll beleuchteten Nachtkulisse. Man kann dort Schlittschuh laufen und auch Schlitten fahren, und es wird durchgehend Musik gespielt. Diese Freiluftanlage befindet sich vor der großen Eishalle in Pjöngjang. Sie wird vor allem von Schülern in den Winterferien besucht. Nach offiziellen Angaben wird die Eisbahn jährlich von Zehntausenden Leuten benutzt, was bei den rund drei Millionen Einwohnern Pjöngjangs durchaus plausibel erscheint.





Die Freiluft-Eisbahn in Pjöngjang ist tagsüber und auch nachts geöffnet. Ihre Beleuchtung erinnert an die Eisbahn auf dem Seoul Plaza in Südkorea, wo Besucher bei romantischer nächtlicher Beleuchtung Schlittschuhlaufen können. Ähnlich wie bei der Freiluft-Eisbahn in Seoul, wo man Schlittschuhe und Helme günstig ausleihen kann, wird auch bei der Eisbahn in Pjöngjang auf Sicherheit und Komfort geachtet. Es gibt dort Schlittschuhverleih, Schließfächer, Schutzbarrieren und Stühle zum Ausruhen und Zuschauen.





Diese Freiluft-Eisbahn befindet sich am Ufer des Pothong-Flusses, einem besonders beliebten Ort bei den Nordkoreanern.





In Nordkorea gilt das Gebiet um den Pothong-Fluss als das Herzstück Pjöngjangs und wird weithin als der wohlhabendste Stadtteil der Hauptstadt angesehen. Es ist ein Ort der Sehnsucht für alle Nordkoreaner, mit einer großen Dichte an Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen, Restaurants und luxuriösen Reihenhäusern. Die neue Eisbahn wurde sicher nicht zufällig an einem solch symbolträchtigen Ort gebaut.





Die nordkoreanischen Behörden inszenieren den nächtlichen Betrieb der Eisbahn regelrecht, vor allem weil die Dunkelheit unerwünschte Anzeichen von Armut wirksam verbirgt. Bei der Beleuchtung sind nur die Dinge sichtbar, die gezeigt werden sollen. So erzeugt die Eisbahn mit ihrer nächtlichen Stadtkulisse und der Hintergrundmusik einen stimmungsvollen Gesamteindruck. Letztlich vermittelt diese Inszenierung das vom Regime propagierte Bild eines zivilisierten sozialistischen Landes dank der vermeintlichen Fürsorge des Machthabers für das Volk.





Die Freiluft-Eisbahn am Pothong-Fluss im Zentralbezirk von Pjöngjang, der für seine vielfältigen Sport- und Freizeiteinrichtungen bekannt ist, wird als Taktik zur Hervorhebung der „volksfreundlichen Politik“ des Regimes angesehen. Als Nordkorea 2012, im ersten Jahr von Kim Jong-uns Herrschaft, die sogenannte „Volks-Eisbahn“ am Taedong-Fluss in Pjöngjang errichten ließ, wurde Kim zugleich als „volksnaher“ Führer inszeniert. Die Rodong Sinmun, die offizielle Zeitung der Arbeiterpartei, berichtete von einem Besuch Kim Jong-uns auf der Eisbahn vor deren Fertigstellung im Jahr 2012. Bei seiner Besichtigung vor Ort soll er selbst die Idee eingebracht haben, Gummimatten in den Gängen der Eisbahn zu verlegen, um die Sicherheit zu erhöhen.





Die Volks-Eisbahn in Pjöngjang wurde nach umfangreichen Renovierungen letztes Jahr wiedereröffnet, und auch sie wird als typisches Propagandainstrument genutzt.





Die Eisbahn in Pjöngjang wurde 2025 nach einer Renovierung wiedereröffnet, die von der Handelsgesellschaft „Kumkhop“ durchgeführt wurde, die durch den Handel mit Sportartikeln wahrscheinlich viele Devisen eingenommen hat und daher als finanzstark gilt. Dabei wurden umfangreiche Modernisierungen vorgenommen. Besonders hervorzuheben ist die Installation großer LED-Bildschirme an allen Seiten der riesigen Eisbahn. Die Übertragungs- und Videotechnik ist auf dem neuesten Stand. Luftreiniger sorgen für eine konstante Innentemperatur von 21 Grad Celsius und eine Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent über alle vier Jahreszeiten hinweg. Gleich nach der Wiedereröffnung fanden in der Anlage zahlreiche internationale Veranstaltungen statt. Sie wird häufig genutzt, um der Welt ein hohes Niveau der Eissportkultur in Nordkorea zu präsentieren.





Die Volks-Eisbahn in Pjöngjang befindet sich in der Chongchun-Straße und wurde im April 1982 zum 70. Geburtstag des damaligen Machthabers Kim Il-sung eingeweiht. Als erste überdachte Eisbahn Nordkoreas wurde sie umfassend renoviert und im vergangenen August, zeitgleich mit dem 80. Jahrestag der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft, wiedereröffnet.





Die Anlage bietet optimale Bedingungen, von der Temperaturregelung bis zur Überwachung der Eisqualität, und man kann dort verschiedene Schlittschuhe für Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Eishockey ausleihen. Dutzende an der Decke installierte Laserprojektoren erzeugen verschiedene Muster und Formen auf der Eisfläche und lassen eine Atmosphäre entstehen, als wäre man ein professioneller Sportler.





Andererseits hatte Nordkorea Mitte der 1990er Jahre angesichts der zunehmenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten den vergleichsweise teuren Wintersport kaum gefördert. Seit Kim Jong-un an die Macht gekommen ist, konzentriert sich das Land jedoch wieder verstärkt auf den Ausbau der Infrastruktur für den Wintersport.





Kim Jong-un hat seine Sportpolitik deutlich gestärkt. Er legt großen Wert auf den Spitzensport und fördert gleichzeitig den Breitensport für alle. Dazu wurde viel in den Sport investiert, beispielsweise in den Skisport. 2013 wurde das Skigebiet Masikryong und 2018 ein kleineres Skigebiet in Kanggye in der Provinz Jagang eröffnet. Seit 2018 ist Skifahren auch eine Disziplin bei den nationalen Jugendmeisterschaften. Dies zeigt, wie Skifahren in Nordkorea als Mittel benutzt wird, um die sogenannte „Politik für das Volk“ zu verkaufen. Obwohl nicht alle Leute Ski fahren können, hat Skifahren eine hohe Symbolkraft. Besonders hier bietet das Bild von fröhlichen Menschen, die mit moderner Ausrüstung die Pisten hinabfahren, eine deutliche Botschaft für eine „volksnahe Politik“ und lässt das Land zivilisiert und mächtig erscheinen.





Kim Jong-un zeigte seit Beginn seiner Herrschaft Interesse am Sport. In seiner Neujahrsansprache 2015 präsentierte er als wichtiges Ziel den „Aufbau einer Sportnation“. Anschließend förderte Nordkorea neben der Ausbildung von Profisportlern aktiv die Verbreitung von Freizeitsportarten, etwa durch Errichtung weiterer Skigebiete. Neben dem 2013 fertiggestellten Skigebiet Masikryong wurden Skigebiete in der Provinz Hamgyong, die zuvor ausschließlich von Profisportlern, Militärangehörigen und hochrangigen Beamten genutzt wurden, der Allgemeinheit zugänglich gemacht. Hinter dieser Politik des Ausbaus der Wintersportinfrastruktur verbirgt sich eine bestimmte Agenda.





Diese Anlagen sind nicht nur Orte der Erholung, sondern auch der körperlichen Betätigung und Aktivierung. Dieses Konzept ist eng mit der nordkoreanischen Art von Sportpolitik verknüpft. So gibt es Propagandafilme über Aktivitäten wie Skifahren, um die Bevölkerung zu körperlicher und geistiger Stärke anzuregen und so zum Aufbau eines starken, sozialistischen Landes beizutragen. Skifahren und Schlittschuhlaufen in diesen modernen Anlagen dienen daher nicht nur der Freizeitgestaltung, sondern stärken auch die körperliche Fitness der Leute als integralen Bestandteil einer sozialistischen Lebensweise. Dieses spielerische, körperliche Training folgt letztlich der Logik, dass die verbesserte körperliche Leistungsfähigkeit zum Wohlstand und zur Entwicklung des Landes beitragen soll.





Kim Jong-uns Sportpolitik weist sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede zu der seiner Vorgänger auf. Während Kim Jong-il das Militär in den Mittelpunkt stellte, um eine starke sozialistische Nation aufzubauen, wird unter Kim Jong-uns jetziger Führung der Sport in den Vordergrund gestellt und politisch instrumentalisiert. Ziel ist es, die Gesundheit der Bevölkerung durch sportliche Betätigung zu fördern und sie so für Arbeit und Landesverteidigung zu stärken. Weitere Vorteile wären die Ankurbelung des Tourismus und die Verbesserung des nationalen Images.





Während frühere Machthaber lediglich Vergnügungseinrichtungen schufen, hat Kim Jong-un groß angelegte Tourismuszonen entwickelt, wie zum Beispiel die Küstentourismuszone Wonsan-Kalma und die Region um den Berg Baektu, mit einer Vielzahl von Unterkünften und Freizeitangeboten. Wer das nötige Kleingeld hat, kann dort regelrecht Urlaub machen.





Im Skigebiet Masikryong zum Beispiel werden in den Raststätten unterwegs verschiedene lokale, kulinarische Spezialitäten angeboten. In den Cafés gibt es Angebote wie Espresso, Macchiato und Espresso con Panna, die speziell für ausländische Besucher zusammengestellt sind.





Das Skigebiet Masikryong in der Nähe von Wonsan in der Provinz Kangwon verfügt über zehn Pisten mit einer Gesamtlänge von 50 Kilometern und hat über 400 Zimmer. Kim Jong-un, der seine Kindheit bekanntermaßen in der Schweiz verbracht hat und gerne Ski fährt, war an diesem großen Skigebiet persönlich maßgeblich beteiligt, und es bietet Annehmlichkeiten, die in Nordkorea ihresgleichen suchen.





Natürlich können nicht alle Nordkoreaner die Skigebiete benutzen. Wie teuer sie genau sind, ist wegen begrenzter Informationen derzeit nicht bekannt. Ein Bericht von Radio Free Asia aus dem Jahr 2014 enthüllte jedoch, dass eine Tageskarte für das Skigebiet Masikryong 25 Euro kostete, damals etwa 36.000 nordkoreanische Won. Zu dieser Zeit betrug das Monatsgehalt eines Großteils der nordkoreanischen Bevölkerung etwa 3.000 Won. Das bedeutet, dass der Besuch des Skigebiets inklusive Unterkunft mehrere Jahresgehälter kosten würde. Ausländer bezahlten für die Miete der Skiausrüstung und für den Skipass im Jahr 2018 100 Dollar, und eine Suite kostete stolze 450 Dollar pro Nacht. Neben den Sanktionen gegen Nordkorea haben wohl vor allem die hohen Kosten dazu geführt, dass das Resort nicht so viele ausländische Touristen anziehen konnte wie ursprünglich erhofft.





Dennoch zeigten sich Menschen aus der Oberschicht und eine aufstrebende Klasse wohlhabender Personen, die als „Donju“ bekannt sind, mit ihren Erfahrungen in den Skigebieten zufrieden. Die Wintersportinfrastruktur Nordkoreas unterliegt im Vergleich zur Vergangenheit zweifellos erheblichen Veränderungen. Werden sich diese auch in Zukunft fortsetzen?





In der aktuellen Situation kann man den Ausbau von Freizeiteinrichtungen auf diese Weise als eine der wenigen tragfähigen Strategien Nordkoreas ansehen. Dafür gibt es mehrere komplexe Gründe. Erstens ist der Individualtourismus von den internationalen Sanktionen weniger betroffen als andere Bereiche. Das bedeutet, russische, chinesische und theoretisch sogar amerikanische Touristen könnten zu Besuch kommen, wenn sie wollten.





Zweitens trägt diese Initiative dazu bei, Nordkorea als normales Land erscheinen zu lassen. So gibt es beispielsweise YouTube-Videos über Skierlebnisse, wo sowohl Einheimische als auch ausländische Besucher Ski fahren.





Drittens besteht in Nordkorea ein erhebliches Gefälle zwischen städtischen und ländlichen Gebieten. Die Tourismusbranche spielt eine entscheidende Rolle bei der Verringerung dieser strukturellen Unterschiede zwischen Stadt und Land. Daher gibt es Bestrebungen, spezielle Tourismuszonen einzurichten, um die lokale Wirtschaft anzukurbeln.





Nordkorea versucht, durch den Ausbau seiner Wintersportinfrastruktur Touristen anzulocken, seinen internationalen Status zu verbessern und die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Darüber hinaus soll durch die Förderung des Sports die innere Einheit gestärkt und der Binnenmarkt durch die Gewinnung von Geldern aus der wohlhabenden Klasse der Donju angekurbelt werden. Wir müssen abwarten, ob die Sportpolitik der Ära Kim Jong-un all diese Ziele erreichen kann.