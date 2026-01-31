KATSEYE stehen bei den Grammys auf der Bühne

ⓒ HYBE UMG

Die von HYBE und Geffen Records gemeinsam gegründete Girlgroup KATSEYE wird bei den Grammy Awards auf der Bühne stehen und ihre Lieder vortragen.

Die Preisverleihung wird am 1. Februar in Los Angeles veranstaltet, und sie werden mit den sieben anderen Nominierten für den „Best New Artist“ auf die Bühne treten. KATSEYE sagten, dass es für sie eine große Ehre und ein großes Glück sei, es so weit geschafft zu haben. Daher würden sie sich auf ihren Auftritt gut vorbereiten.

KATSEYE sind bei den diesjährigen Grammys gleich für zwei Preise nominiert, für die „Best Pop Duo/Group Performance“ und als „Best New Artist“.

Es wurde außerdem bekannt, dass sie mit zwei Liedern in den Billboard Hot 100 stehen. Laut den jüngsten Musikcharts vom 24. Januar sind KATSEYE mit „Gabriela“ aus ihrem zweiten Minialbum auf dem 24. Platz und mit dem neuen Song „Internet Girl“ auf dem 59. Platz. Damit sind KATSEYE schon 26 Wochen in Folge in den Hot 100 vertreten.