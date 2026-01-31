EXOs „REVERXE“ ist ein Comeback-Blockbuster

ⓒ SM Entertainment

Ausländische Medien sind begeistert vom achten regulären Album „REVERXE“ von EXO. Dieses Album ist das erste neue Werk der Gruppe nach zwei Jahren und sechs Monaten. Das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes hat zuvor geschrieben, dass das Comeback von EXO eines der mit der größten Spannung erwarteten Comebacks im neuen Jahr sei. Auch das britische Musikmagazin NME hat große Erwartungen an das neue Album zum Ausdruck gebracht. Als es dann schließlich auf den Markt gekommen war, gab NME vier von insgesamt fünf Sternen und meinte, dass EXO schon immer eine Gruppe gewesen sei, die mit dem Album und den Songs darin ihre eigene Musikwelt gezeigt hätte. Mit dem neuen Album hätten die Sänger ihre Identität noch einmal gefestigt und zugleich neue Möglichkeiten aufgezeigt.

Auch das amerikanische Musik- und Kulturmagazin tmrw Magazine schrieb, dass das Lied „Crown“ das Selbstvertrauen der Gruppe gut zum Ausdruck bringen würde.

Das neue Album von EXO besetzt in 46 Regionen weltweit den Spitzenplatz bei den iTunes Top Album Charts. Besonders in China, Japan und Korea sind EXO mit dem neuen Werk sehr beliebt.