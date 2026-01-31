Zum Menü Zum Inhalt

Cortis sind schon 19 Wochen in Folge bei Billboard

2026-01-31

Unterwegs mit Musik

ⓒ Big Hit Music
Laut den jüngsten Billboard Charts steht das Debütalbum von Cortis, „Color Outside the Lines“, auf dem 17. Platz der Top Album Sales. In den Top Current Album Sales sind sie sogar 17 Plätze nach oben geklettert und damit auf Platz 13 gelandet. In den World Album Charts sind sie sogar auf dem vierten Platz und 19 Wochen in Folge in diesen Charts. 
Cortis haben eigentlich ihre offiziellen Aktivitäten zu dem Album bereits vor etwa vier Monaten beendet, aber sind immer noch höchst gefragt. Aber nicht nur das Album der Jungs ist beliebt, sondern auch die einzelnen Lieder im Album werden viel gehört. So wurden die Songs „Go!“ und „FaSHioN“ nach dem Stand des 18. Januar über 100 Millionen Mal bei Spotify gestreamt. 
Wenn man sich die Streaming-Zahlen der in den letzten vier Jahren debütierten K-Pop-Boygroups anschaut, so hat nur Cortis zwei Lieder, die die 100-Millionen-Streaming-Marke überschritten haben.
