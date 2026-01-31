Welche K-Pop-Künstler sind je Region beliebt?

ⓒ JYP Entertainment, THE BLACK LABEL, CUBE Entertainment

Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Daher werden bestimmte K-Pop-Sänger in verschiedenen Regionen anders bewertet.

K-Pop Radar hat vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 die Abrufzahlen verschiedener K-Pop-Musikvideos auf You Tube analysiert und danach die Ergebnisse veröffentlicht. Laut den Ermittlungen gibt es ganz bestimmte Vorlieben je Region.

Wie im letzten Jahr wurde auch in diesem Jahr der K-Pop am meisten in Korea, gefolgt von Japan und Indonesien konsumiert. Danach kamen gleich die USA auf dem vierten Platz, wo sie doch im letzten Jahr noch auf dem fünften Platz gestanden haben. Man kann also sagen, dass das Interesse und die Beliebtheit in Amerika gestiegen sind.

Im letzten Jahr war die Band DAY6 in Korea die beliebtesten K-Pop-Künstler. Danach kamen aespa und IU. Auch haben die Koreaner viel Interesse an G-Dragon und WOODZ gezeigt. In den USA sind Stray Kids die absoluten Favoriten, gefolgt von der Girlgroup KATSEYE.

In Großbritannien mögen die K-Pop-Fans Rose am meisten. Auch KATSEYE ist beliebt. In Taiwan ist das Interesse an K-Pop weiter gestiegen. Besonders ist die Girlgroup i-dle beliebt. Danach folgen G-Dragon und Bigbang.