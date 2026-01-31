Zum Menü Zum Inhalt

„Arirang“ von BTS ist schon vor Veröffentlichung gefragt

2026-01-31

ⓒ Big Hit Music
Das neue Album von BTS ist nur angekündigt und noch nicht herausgegeben. Aber trotzdem ist es bereits sehr gefragt.
Laut den Veröffentlichungen von Spotify am 21. Januar steht das fünfte reguläre Album auf dem ersten Platz von Countdown Charts Global. Es ist eine Liste, auf der Alben oder Singles stehen, die weltweit am meisten „Pre-saved“, also im Voraus gespeichert, wurden. Man kann anhand dieser Liste herausfinden, welches Album von den globalen Fans am meisten erwartet werden.
Als die Speicherung bei Spotify am 16. Januar angeboten wurde, erhielt „Arirang“ bereits über eine Million Klicks. In nur vier Tagen wurde die zwei-Millionen-Marke überschritten. 
Bislang wurde das zwölfte reguläre Album „The Life of a Showgirl“ von Taylor Swift mit 6 Millionen Speicherungen im Voraus mit der größten Spannung erwartet. Wie viele Speicherungen BTS bis zur Herausgabe des Albums in etwa zwei Monaten wohl erreichen werden?
Das neue Werk „Arirang“ ist für den 20. März angekündigt und wird insgesamt 14 Lieder enthalten. Gleich nach der Veröffentlichung beginnt eine Welttournee.
